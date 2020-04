La Audiencia Provincial ratifica la responsabilidad de la Federación de Concejos por los daños el incendio de Uría

Una nueva sentencia judicial apunta directamente a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y a su aseguradora como responsables de los daños ocasionados por el incendio que se inició en el número 58 de la calle Uría el 7 de abril de 2016, un fuego que se llevó por delante dos edificios y en el que perdió la vida el bombero Eloy Palacio. La Audiencia Provincial ha dictado un fallo en el que ratifica una sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Oviedo y en el que centra la responsabilidad por los daños causados en propiedades colindantes en el arrendatario del piso en el que supuestamente se inició el fuego, en este caso un falso techo de la sede de la FACC. La Federación de Concejos y su aseguradora deberían indemnizar por tanto a la compañía Reale Seguros Generales con un total de 96.989 euros más intereses por los importes que esta última había abonado a varios clientes suyos que resultaron perjudicados.

Según explican fuentes conocedoras del procedimiento, en este caso no se discutía si el Ayuntamiento o la empresa concesionaria del servicio del agua en el municipio (Aqualia) tuvieron algún tipo de responsabilidad o si podrían haber hecho algo más para evitar la muerte de Eloy Palacio, ya que esas cuestiones no se dirimen por la vía civil. "Es la sentencia a una reclamación presentada en su día por algún seguro de los negocios o particulares que se vieron afectados por el suceso", señalan esas fuentes. No obstante, teniendo en cuenta los fallos dictados hasta ahora por distintos juzgados, "todo apunta a que la Federación de Concejos va a ser la que cargue con toda la responsabilidad", una situación que dejaría libre de cargos al Ayuntamiento y a Aqualia. No en vano, el juzgado Contencioso-Administrativo número 2 ya absolvió en su día a amabas entidades durante un procedimiento en el que no estaba personada la Federación de Concejos.

La sentencia se acoge a la doctrina jurisdiccional que ya se aplicó en su día por parte del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo y responsabiliza de los daños causados en propiedades colindantes a la Federación de Concejos. "La persona del arrendatario es quien tiene el control del lugar en que se inicia el fuego", recoge el fallo. Dicha jurisprudencia ya se había aplicado también para casos similares en la Audiencia Provincial.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ya había condenado a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y a su aseguradora a abonar los 96.989 a la compañía Reale Seguros Generales por los importes que esta última había abonado a varios clientes suyos a raíz de los daños que les causó el fuego. En ese caso también se había demandado al Ayuntamiento de Oviedo, a Aqualia como concesionaria del servicio de abastecimiento de aguas, a la propia comunidad de propietarios del edificio y a los seguros de responsabilidad civil que la comunidad de propietarios y el arrendatario mantenían. Pero la sentencia desestimó el recurso planteado frente al Ayuntamiento y también el de Aqualia al considerar que no hubo demora en la atención del aviso recibido por el incendio y que los bomberos enviaron una dotación que era la exigible inicialmente para atender un incendio de las características que se conocían cuando ese aviso fue recibido.

"Lo que efectivamente está acreditado es que el fuego se origina en el falso techo del piso primero que era ocupado como arrendatario por la FACC y que se debe a un fallo eléctrico, pues justo en ese lugar las instalaciones que eran susceptibles de producir un chispazo o punto de calor son precisamente las instalaciones eléctricas y no otras", decía ese fallo.