Los 78 empleados de un geriátrico de La Florida celebran que están libres del COVID-19

"Estoy que no me lo creo. Es estupendo saber que estamos libres de coronavirus, al menos por ahora", La directora de la residencia de mayores DomusVI La Florida, Isabel Fernández, celebra con sus 78 empleados y sus 120 residentes el resultado de los test rápidos de COVID-19 de la plantilla. Todos han dado negativo. Es decir, no están infectados. Además, ninguna de las personas mayores ha desarrollado la enfermedad. Esta residencia, perteneciente a la empresa DomusVI -con centros en casi toda la geografía española, cinco de ellos en Asturias-, ha sido una de las primeras de la capital en someterse a los test rápidos adquiridos por el Ministerio de Sanidad y gestionados a través del Sespa y Servicios Sociales.

"Nos pidieron la prueba a toda la plantilla e hicimos los test en la zona de Urgencias del HUCA. Fue en el exterior y sin necesidad de bajarnos del coche. Con un bastoncillo te sacan una muestra de la garganta", explica la directora de la residencia, que achaca el éxito en los resultados de sus trabajadores a las medidas de seguridad puestas en marcha. Desde el inicio de la pandemia, todos los empleados se toman la temperatura dos y hasta tres veces al día. Y lo mismo hacen con los residentes. Además, deben lavarse las manos y desinfectarse los zapatos cada vez que entran en el edificio.