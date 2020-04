Economía garantiza ayudas a las familias necesitadas con bebés a su cargo

El concejal de Economía, el popular Javier Cuesta, garantizó ayer las ayudas para los padres de los niños matriculados en las escuelas infantiles del municipio. El edil descarta un sistema similar al utilizado para las becas de comedor en los colegios, pero sostiene que el programa municipal "Oviedo Contigo" garantiza ayudas de urgencia directas para las personas con escasez de recursos.

Cuesta indica que las bonificaciones para las matriculas de las escuelas infantiles no son equiparables a las becas de los colegios y por tanto no es posible facilitar una tarjeta monedero a estos usuarios. "Las bonificaciones no se hacen por renta y podríamos ayudar a quien no lo necesita", explicó.