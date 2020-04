Vinos de calidad al mejor precio

Vinos, orujos, vermut, mistela, sidra, todo tipo de quesos y chorizos, embutidos al corte y legumbres de calidad al mejor precio directos a casa tanto en Oviedo como en Gijón, Avilés y Cuencas. El estado de alarma provocado por la propagación del COVID- 19 no ha detenido la actividad en Vinos a granel. El local de este negocio ubicado en la calle Río Caudal Caudal nº 8 bajo derecha de Oviedo (junto al Palacio de los Deportes), ha tenido que adaptarse a las nuevas exigencias y permanece abierto en horario de 11.00 a 15.00 horas de lunes a viernes (el horario normal sería de martes a sábado de 11.00 a 15.00 y de 19.00 a 00.00 horas y los domingos de 11.00 a 15.00 horas). Por las tardes, mientras continúe el estado de alarma, disponen de un servicio gratuito de reparto a domicilio en Oviedo y alrededores para pedidos mínimos de 10 euros. También llevan sus productos a Gijón, Avilés y Cuencas por medio de un reparto semanal y un precio mínimo de 20 euros.



Una década de experiencia

En Vinos a granel están especializados en la venta de vino en bag in box. Su fundador, Mike Cees George Steijger, gran aficionado a los vinos y a los licores de calidad, lleva todo este tiempo apostando por la completa integración en este medio. Es por ello que, en colaboración con su esposa, Inés García González, han puesto las bases de este negocio, un bar tienda muy particular. En su interior atienden tanto al cliente de a pie como para los principiantes en este mundo, sin olvidarse de los profesionales del sector de la hostelería, pues ofrecen descuentos por volumen y fidelidad. Su objetivo no es otro que poner a disposición del consumidor una amplia gama de vinos cosecheros elaborados en España.

Además de degustar deliciosos caldos disponen de todo tipo de delicatessen para acompañar un buen vaso como, por ejemplo, chorizos asturianos, embutidos de León, los mejores productos del Cantábrico, legumbres y todo tipo de variedades de quesos de, incluso, la localidad castellana Benavente. También preparan, para llevar, deliciosas tablas de embutidos variado de 10 y 15 euros. Toda la información y precios sobre este negocio se puede consultar a través de la página web www.vinosagranel.es.



Máxima calidad

La prioridad de Vinos a granel ha sido siempre buscar la máxima calidad en todos sus productos, los cuales están avalados y garantizados por un registro de sanidad. El buen ambiente y la camaradería reina aquí. La fidelidad de sus clientes, incluso en estos días difíciles que nos ha tocado vivir, está a prueba de bomba. Por ello sus responsables quieren agradecer las muestras de apoyo recibidas y la confianza en ellos depositada lanzando un mensaje de ánimo y esperanza. "¡Muy pronto volveremos a brindar con un culín!", exclaman convencidos Mike Cees George Steijger e Inés García González.