Gascona no abrirá el día 11: "Tenemos que garantizar la salud de clientes y trabajadores"

Con el pavimento levantado por las obras de reparación de una avería y las mesas apiladas frente a los establecimientos, Gascona parece hoy una calle fantasma. Todas las sidrerías cerraron sus puertas al inicio de la cuarentena y ahora, aseguran, no piensan abrir a cualquier precio. "No vamos a abrir el día 11 porque tenemos que garantizar la salud de nuestros trabajadores y nuestros clientes", ha explicado Pedro Caramés, presidente de Asociación de Hosteleros. "No es rentable abrir al 50% porque esto no significa que vayamos a ocupar todo. Hay que respetar los espacios y la gente tiene miedo".

Con sus trabajadores en un ERTE y mucha incertidumbre sobre el futuro, Gascona tendrá que esperar. "Es inviable porque hay que sacar personas del ERTE y sus sueldos ahora son inasumibles", detalla Marco Rodríguez, de la sidreria Pigüeña. En el interior de su establecimiento hoy sí hay movimiento. "Son unas obras que teníamos pendientes, un gasto más que nos viene", lamenta Marco. Para paliar estos meses de inactividad algunos han vuelto a encender los fogones para preparar comida a domicilio, es el caso de La Finca y El Ferroviario. "Es una manera de estar en contacto con los clientes y mantenernos en el mercado pero no nos genera muchos beneficio porque la carta es la misma que servimos en el restaurante y no repercutimos los gastos del transporte", asevera Pedro Caramés. En El Pigüeña la comida a domicilio llegará cuando se levante la persiana. "Nos lo planteamos como un complemento cuando estemos abiertos y podamos disponer de todo el personal". Este verano aquí iban a trabajar 18 personas que ahora están pendientes del documento que clarifique la forma de apertura.

Lo que está claro es que la crisis del covid-19 deja tocada a la cultura sidrera. "Lo de compartir vaso ya no se va a repetir", apunta Marco Rodríguez. Pedro Caramés se muestra más optimista: "Estoy convencido de que cuando haya una vacuna volveremos a reunirnos en torno a una botella de sidra, es algo muy nuestro aunque ahora eso pareza muy lejano".