La Audiencia absuelve a los acusados por desórdenes públicos en el Reconquista

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial acaba de emitir una sentencia en la que absuelve de todos los cargos a los nueve trabajadores acusados de irrumpir en un acto del Principado celebrado en el hotel Reconquista en enero de 2018. El fallo revoca así el emitido en septiembre del año pasado por la titular del Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, que condenó a estas diez personas a cuatro meses de prisión por el delito de desórdenes públicos y a un mes de multa, a razón de ocho euros diarios, a uno de los procesados por un delito leve de maltrato. La sentencia del supremo recoge, entre otras cosas, que la actuación de los acusados "no tienen la trascendencia, la gravedad y la entidad suficientes para considerarlos constitutivos del delito".

La sentencia es fruto de la apelación presentada por la propia Fiscalía, que ya había retirado la acusación durante el juicio que tuvo lugar en septiembre del 2019. La petición no fue aceptada entonces y el juez condenó a nueve de los diez acusados. El Ministerio Público presentó entonces un recurso de apelación donde argumentaba que había habido un error en la apreciación de la prueba por el que se condenó por delito leve de maltrato de obra a M. A. C., por empujar a una directiva del hotel, cuando el 11 de enero de 2018 interrumpieron un acto organizado por el Principado para presentar las actividades que tendrían lugar en la Feria del Turismo (Fitur). La Fiscalía mantiene que no existió ni fuerza, ni intimidación, ni ninguna conducta violenta para la entrada del grupo en el acto, lo que le lleva a descartar que hubiera una perturbación relevante de la paz pública. Asegura que la participación de los condenados se limitó a "una brevísima interrupción" que cifra en seis minutos desde la entrada hasta la salida del grupo, algo que comparte el fallo de la Audiencia. "Su acción tenía una finalidad sindical y reivindicativa, duró apenas unos 5 minutos, desalojaron voluntariamente las dependencias y el acto que allí se celebraba se reanudó con la presencia de casi todos los asistentes", recoge la sentencia.

Los trabajadores celebraron esta mañana la noticia. "La revocación de esta injusta sentencia, basada en acusaciones falsas y sin ningún tipo de prueba condenatoria, supone un triunfo del derecho a la protesta laboral y social y pone de manifiesto el cúmulo de injusticias cometidas durante la instrucción del proceso, tanto por parte de la jueza y la fiscal de instrucción como de la jueza que finalmente nos condenó", señala uno de los portavoces de los procesados. "No nos arrepentimos de lo que hicimos en el Hotel Reconquista el día de la presentación del Stand de Fitur. Muy al contrario, nos sentimos absolutamente orgullosos de nuestras actuaciones, y no nos van a conseguir amedrentarnos ni ponernos de rodillas.

Seguiremos movilizándonos contra los atropellos y las violaciones de derechos de los trabajadores", añade.