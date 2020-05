El Alcalde ofrece microcréditos a los bares para inyectar liquidez en la hostelería

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha vuelto al trabajo presencial en su despacho del edificio consistorial y no para. Ayer anunció que está dispuesto a poner todo lo que está en su mano para reflotar el sector de la hostelería local y les ha ofrecido a los propietarios de este tipo de negocios la posibilidad de acceder a microcréditos, con cómodas condiciones de pago, que servirían para "inyectar liquidez" en uno de los gremios más golpeados por la crisis del covid-19. Esos préstamos oscilan entre los 5.000 y los 20.000 euros y provienen de un convenio sellado entre el Consistorio y la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (Asturgar), un acuerdo que asciende a un millón de euros y que en un principio se había cerrado para facilitar la financiación del sector turístico. Además de los créditos, el Consistorio también contempla otras medidas para ayudar al sector, como pueden ser la exención de algunas tasas o impuestos en sus negocios.

Todas estas propuestas las tomó Alfredo Canteli en coordinación con su concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, que ayer trasladó estos planes a varias asociaciones del sector.

Canteli alternó entrevistas con distintos colectivos y mostró gran preocupación por el cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos en estas primeras fases de desescalada. En su regreso a la actividad diaria de despacho, tras una temporada larga guardando confinamiento en su casa, Canteli confesó que "iba nervioso", por los muchos días alejado del Ayuntamiento a pesar de que la actividad municipal le tuvo con videoconferencias todo el día. Pero también que tenía ganas de volver "a mover el cotarro", como declaró hace días en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. Ayer, Canteli lo volvía admitir: ¡Tenía muchas ganas ya de volver, porque no soy un hombre de estar en casa! Yo desde casa no paré de atender asuntos, pero no es lo mismo, yo quiero estar con los concejales".

Su regreso no pasó desapercibido para su equipo. Según contó el propio regidor, a los pocos minutos de entrar en el despacho varios ediles se agolpaban ya para verle. "Cuando me di cuenta, tenía ya a cinco allí. Todos con sus mascarillas, eso sí".

Feliz por su regreso, mostró, no obstante, pesar por la situación de la ciudad: "Da pena, hay poca gente, hay que recobrar la confianza, a ver si va abriendo todo poco a poco", concluyó.