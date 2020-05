Defensa inicia los trámites para adjudicar los 8x8 a Santa Bárbara y sus socios

El contrato ansiado por la Fábrica de Armas de Trubia para la construcción de 348 blindados 8x8 "Dragón" parece más cerca que nunca. La ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, firmó ayer la autorización para que Santa Bárbara y otras tres empresas conformen una nueva sociedad anónima con el objeto de facilitar la adjudicación directa en verano del encargo, presupuestado en 2.083 millones de euros y que garantizaría al menos siete años de carga de trabajo a la factoría trubieca y a otros centros repartidos por Madrid, Sevilla y Guipúzcoa. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, declaró ayer, tras conocer el anuncio, que, "de concretarse el contrato, sería una gran noticia para Trubia y Oviedo". Pero, eso sí, pidió no alzar las campanas al vuelo hasta que la Ministra no plasme su firma en el contrato.

Santa Bárbara conformará la nueva sociedad junto a las empresas Indra, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering para acceder a un encargo al que deberán hacer frente en un máximo de siete años a partir de la firma del contrato, prevista por Defensa para "el tercer trimestre" del presente año.

Las estimaciones apuntan a que el programa para el desarrollo de los blindados generará 650 puestos de trabajo directos en toda España y otro millar de empleos indirectos. Si bien la fabricación tiene como plazo tope los siete años, se prevé un aumento de la carga de trabajo para años sucesivos, pues las empresas españolas asumirán también la comercialización y el mantenimiento de unos vehículos cuya vida útil es de cuarenta años, según los fabricantes.

El Ministerio no garantiza que todo el proceso de fabricación se realice en territorio nacional, pero sí establece un mínimo del 70% del mismo a desarrollar por las plantas españolas, entre las que se encuentra la de Trubia. El paso dado por Margarita Robles supone el desbloqueo de un proceso estancado durante años, pero esperado desde hace semanas. La decisión de Santa Bárbara de levantar progresivamente el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a 329 de los alrededor de medio millar de trabajadores de la planta trubieca en las últimas semanas hacía barruntar movimientos en cuanto al 8x8.

Los empleados de la fábrica de armas tenían en principio el 30 de mayo como fecha límite para presentar los prototipos del blindado a Defensa, y fue la predisposición del Ministerio a acelerar el contrato la que llevó a la vuelta al trabajo a un 70% de la plantilla el pasado fin de semana y la previsión de recuperar la producción al completo a finales del presente mes.

A pesar de las noticias positivas, los trabajadores se muestran cautos. "Hasta que no se firme nada, no las tenemos todas con nosotros", confiesan algunos miembros de una plantilla cansada de continuos anuncios, plazos y promesas durante los periodos electorales, y que lleva ya muchos años esperando por la firma ministerial que garantice su futuro. La creación de la nueva sociedad supone un gran paso hacia delante, pero no irreversible, según algunos trabajadores, más en los actuales tiempos de incertidumbre económica, en los que la sombra de los recortes sobrevuela las administraciones.

Cautela municipal

El anuncio fue acogido por el Ayuntamiento con una mezcla de alegría y cautela. "Los anuncios deben transformarse en realidades y no ser meras promesas cara a la galería", señaló Canteli en referencia a un contrato al que ve como una gran oportunidad, "especialmente ante estos momentos de incertidumbre" derivados de la crisis sanitaria del coronavirus.

El regidor ovetense considera que Trubia y Oviedo "deben ser una prioridad" para Defensa debido a que "hay muchos puestos de trabajo en juego", y reafirma su postura de seguir presionando para culminar el contrato. "Hemos insistido durante todo este tiempo que debe ser en Trubia donde se fabriquen los blindados, y no entenderíamos otra decisión", subraya el máximo representante del gobierno municipal.