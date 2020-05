Martes de Campo solidario con LA NUEVA ESPAÑA y Supermercados masymas

Dentro de tres días se conmemora en Oviedo el Martes de Campo, una jornada festiva cuyos orígenes se remontan al siglo XIII y que este año se vivirá de una forma especial: por primera vez desde la Guerra Civil no se va a celebrar. Debido al coronavirus, y por temor a posibles contagios, la Sociedad Protectora de La Balesquida ha suspendido todos los actos previstos, incluido el emblemático reparto del bollo con chorizo y la botella de vino.

El covid-19 se está llevando por delante muchos planes, muchas celebraciones y muchos negocios y puestos de trabajo, pero LA NUEVA ESPAÑA y Supermercados masymas quieren que, en esta jornada tan especial para los ovetenses, nadie se quede sin su botella de vino y su tradicional bollo con chorizo. Por ello, ponen a disposición de los lectores un magnífico lote compuesto por una botella de vino tinto Viña Alcazaba de 75 cl y un bollo con chorizo a un precio increíblemente bajo: únicamente 0,99 euros. Un importe que, además, será donado íntegramente a la Cocina Económica de Oviedo, la cual en estas semanas de estado de alarma está realizando una labor más encomiable si cabe, puesto que son muchos los ciudadanos que acuden a comer a sus instalaciones tras haber perdido su empleo o haber visto reducidos sus ingresos de forma notoria.

Todos aquellos que no quieran quedarse sin su lote deben rellenar y recortar el resguardo que aparece en la edición de papel de LA NUEVA ESPAÑA estos días, y entregarlo en cualquier supermercado masymas de Oviedo, Noreña, Siero o Llanera. Tienen como fecha límite para hacerlo hoy, sábado, 30 de mayo. Podrán recogerlos el lunes 1 de junio en todos los supermercados masymas de Oviedo, Siero, Noreña y Llanera, o el martes 2 en los siguientes: en Oviedo, en los masymas de: c/ Alonso Proaza, n.º 4-8; c/ Augusto Junquera, n.º 3-5; c/ Aureliano San Román, n.º 35; c/ San Melchor de Oviedo, n.º 30, así como en los masymas de Siero, Llanera o Noreña. Es importante destacar que se entrega un máximo 2 lotes por cupón.