El Martes de Campo, en grupos de no más de quince personas y con protección

El Martes de Campo, en grupos de no más de quince personas y con protección

Un Martes de Campo sin aglomeraciones es casi una contradicción en sí misma, pero los complejos tiempos de la crisis sanitaria del coronavirus han obligado al Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a pedir la cuadratura del círculo a los ciudadanos. "Disfrutar respetando las normas", ser prudentes pero salir a tomar el bollu.

El Martes de Campo que hoy celebra Oviedo en pleno desconfinamiento tendrá las restricciones propias de la fase en la que está ahora mismo el Principado, y que se traducen, para las cuadrillas que quieran salir a disfrutar del bollo preñao, en situaciones impropias de esta fiesta: No más de 15 personas juntas y con dos metros de separación entre cada una de ellas o, en el caso de no poder garantizar esa distancia de seguridad, mascarillas. Además, la obligada prevención sanitaria para combatir posibles contagios impide también la "etiqueta" habitual de una fiesta prao, como puede ser una pandilla compartiendo los mismos vasos de sidra, intercambiando cubiertos, platos, etcétera. Tampoco se permite el contacto físico.

Ante estas circunstancias excepcionales Alfredo Canteli pidió ayer "responsabilidad y prudencia". "Oviedo se encuentra en la Fase 2 de la desescalada puesta en marcha por el Gobierno de España", recordó ayer a través de un comunicado, "y por lo tanto las aglomeraciones no están permitidas". El Alcalde insistió en que "es importante llevar a rajatabla el cumplimiento de las normas, dado que de lo contrario pondremos en peligro nuestra salud". El alcalde de Oviedo ha querido manifestar, además, que "se puede disfrutar cumpliendo las normas, por lo que no cabe más que apelar a la responsabilidad y a la prudencia de los ovetenses para no dar ni un paso atrás en la lucha contra el coronavirus".

El alcalde de Oviedo lanzó un mensaje específico dirigido a los jóvenes. "Hay que destacar", declaró "el gran comportamiento que han tenido los ciudadanos de Oviedo durante todo este tiempo, y lo único que cabe pedir a todos, en especial a los jóvenes del municipio, en los que creo mucho, es que lideren el cumplimiento de las normas y que sean un gran ejemplo para toda la sociedad ovetense, haciendo un último esfuerzo para no claudicar, evitando echar por tierra todo lo conseguido hasta ahora".

Civismo y responsabilidad

Parecidas palabras a las del Alcalde pronunció el concejal de Seguridad, José Ramón Prado, quien habló de "preocupación" pero también de "cierta tranquilidad" ante el "civismo digno de elogio" que han mantenido de momento los ovetenses.

Pese a que se espera una respuesta cívica y que siga la tónica de pocas denuncias por incumplimiento de normas, las fuerzas de seguridad están preparadas para vigilar hoy los distintos parques de la ciudad y atender las urgencias que pudieran producirse.

Se ha mantenido reuniones y conversaciones con Delegación del Gobierno, dentro del clima de colaboración mantenido durante todos estos meses, y se ha acordado reforzar con Guardia Civil y Policía Nacional los servicios de los agentes de la Policía Local, que hoy triplicarán el número habitual de efectivos.

Habrá servicios permanentes de agentes y de Protección Civil en los principales parques de la ciudad: en el Pura Tomás y en el Naranco, en Montecerrao, en el Parque de Invierno, en el Campo San Francisco y en el Parque del Oeste.

La Guardia Civil reforzará, además, a la Policía Local en la realización de controles de alcoholemia en las entradas y salidas de la ciudad. Por otra parte, se recomienda extremar las medidas de higiene y utilizar hidrogeles para evitar posibles contagios.

Más allá de estas indicaciones y de los despliegues de seguridad previstos para la fiesta, la previsión meteorológica indica que será un Martes de Campo más bien nublado con posibilidades de lluvia de entre el 10 y el 20%. Muchos jóvenes ya han hecho sus planes y este año buscarán la parrillada en zonas privadas de los amigos antes que el esparcimiento en los parques públicos del municipio de Oviedo.