La solidaridad entra en el juego

El impacto económico de la pandemia está siendo demoledor en muchos hogares de Oviedo, donde cada vez hay más familias que las pasan canutas para poder llevar un plato a la mesa. El coronavirus ha demostrado que no es ningún juego, pero sus efectos pueden combatirse con el mando de una consola. Al menos esa es la intención de Carlos Muñiz Lobo, un chaval de 15 años que ha organizado un torneo solidario centrado en tres de los videojuegos más populares -Fortnite, Fifa 2020 y Warzone- con el fin de recaudar fondos para la Cocina Económica. "Pensé que a mi edad era una de las mejores maneras de ayudar. La idea es que la gente pase un buen rato y que al mismo tiempo ponga su granito de arena para colaborar con todas esas personas que lo están pasando mal en nuestra propia ciudad", explica el chico, que es alumno de las Dominicas.

La competición se celebrará los próximos días 12 y 13 de junio y será retransmitida por internet a través de la plataforma Twitch. Los interesados en disfrutar del torneo -el cupo de participantes ya está cubierto- podrán acceder a través del perfil de Carlos Muñiz (carmulo_05). "Somos unas cuarenta personas y competiremos por equipos a los tres juegos. Mientras se desarrollan las partidas habrá acceso a un enlace que les permitirá a los espectadores donar la cantidad que quieran para la causa. También pueden enviar mensajes que iré leyendo en directo según lleguen", apunta el joven. Además, aquellos interesados en aportar dinero a la Cocina Económica también pueden hacerlo a través de un enlace que ya está colgado en las redes sociales de Carlos Muñiz Lobo.

Para echarle un cable con el torneo, Carlos Muñiz reclutó a tres amigos del colegio: Alex Fidalgo, Koldo Gardoy y Nacho de la Mora. Ellos cuatro serán los capitanes de cada uno de los equipos, integrados por unos diez jugadores cada uno. "El primer día de torneo, que es un viernes, haremos un sorteo de los equipos y lo dedicaremos a jugar al Warzone. El sábado empezaremos con el FIFA y con el Fornite. La hora de comienzo son las cuatro de la tarde y estaremos hasta que terminemos", señala el organizador del evento solidario.

Carlos Muñiz es un buen estudiante y sólo juega a la consola una vez que acaba con sus tareas. Además practica el golf, canta en el coro de la Fundación Princesa de Asturias y es un hincha incondicional del Real Oviedo.

No obstante, el próximo fin de semana lo dejará todo y se quedará en casa por una buena causa. "Por un lado es una buena manera de juntarnos todos los amigos que hemos estado tanto tiempo separados por el confinamiento, pero lo más importante es que encima lo haremos por una causa solidaria. Lo único que quiero es recaudar el mayor dinero posible para una causa que considero muy importante", señala Carlos Muñiz. Como es lógico dado su carácter benéfico, en el torneo no habrá grandes premios, pero el organizador se ha rascado el bolsillo y sorteará cuatro tarjetas por valor de 15 euros cada una que son canjeables en la tienda virtual de Playstation. "Lo fundamental es que la gente se anime y done todo lo que pueda", insiste el chico.