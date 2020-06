Concentración en Oviedo contra el racismo: "Lo de George Floyd no es un hecho puntual, es uno más"

Alrededor de 300 personas se han reunido esta mañana en la Plaza de la Escandalera de Oviedo en contra del racismo y en apoyo a la familia de George Floyd, el hombre negro asesinado en Estados Unidos. Convocados por la comunidad negra africana y afrodescendiente, denunciaron el racismo estructural "no sólo el Estados Unidos".

Al grito de "no justice, no peace" denunciaron que el asesinato de Floyd, "no es un hecho puntual, es uno más", en palabras de Clement Mendy, portavoz de la asociación Mboolo. Los convocantes estuvieron arropados por Amnistía Internacional.