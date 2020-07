Agresión homófoba en el Oviedo Antiguo

Un joven militante socialista ha denunciado en sus redes sociales una agresión homófoba la pasada madrugada en el casco histórico de Oviedo.





El agredido caminaba de un bar a otro de la zona de copas de la capital cuando fue agredido por un grupo de personas. "Quiero ir por la puta calle sin que me maten por ser un puto maricón", publicó el agredido en cuenta de twitter junto a una fotografía en la que se pueden ver claramente las lesiones sufridas en el rostro. La víctima se encuentra en estos momentos en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde le están realizando pruebas para determinar el alcance de las lesiones.



El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha respondido a esta publicación con un tuit en el que dice: "Asturias no puede admitir la LGTBIfobia. No lo vamos a tolerar. Todo mi apoyo y el del @GobAsturias a Kiko, nuestra condena a la agresión y nuestro compromiso, junto con las autoridades competetentes, de que vamos a investigar para llevar ante la justicia a los culpables".





Asturias no puede admitir la LGTBIfobia. No lo vamos a tolerar. Todo mi apoyo y el del @GobAsturias a Kiko, nuestra condena a la agresión y nuestro compromiso, junto con las autoridades competetentes, de que vamos a investigar para llevar ante la justicia a los culpables. https://t.co/x7UdumBubD — Adrián Barbón ? (@AdrianBarbon) July 5, 2020