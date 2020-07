El fallo de una brida que unía dos tuberías, causa del grave escape de gas de Oviedo

Dice Lorena Ramos que a eso de las doce del mediodía de ayer escuchó "un fuerte estallido" y que al asomarse a la ventana pudo ver como "una lengua azul de varios metros de altura" salía de la tubería que llevan unos días reparando frente a su casa, situada en el número 114 de la calle Bermúdez de Castro, muy cerca de la rotonda de Pontón de Vaqueros. Su edificio, al igual que otros cuatro situados en las inmediaciones, tuvo que ser desalojado poco después a consecuencia del grave escape de gas que Ramos acababa de presenciar, que también obligó a cerrar una gasolinera, un supermercado, varios comercios, bares y otros negocios instalados en el área comprendida entre la rotonda de Pontón de Vaqueros, Bermúdez de Castro y la Avenida del Mar. Estas dos calles, que están casi pegadas al HUCA, también estuvieron cerradas al tráfico hasta pasadas las dos y media de la tarde, la hora en la que todo quedó bajo control y los vecinos de la zona también pudieron regresar a sus casas.

Fuentes del área de Seguridad Ciudadana aseguran que el suceso se produjo mientras los operarios de la empresa Nortegás estaban trabajando en la mejora y ampliación de la red para aumentar la calidad del servicio. Una de las bridas que une las tuberías falló por causas que aún se desconocen y eso provocó un escape que puso en vilo a media ciudad. No hubo que lamentar daños personales ni materiales, pero el riesgo de explosión fue de tal calibre que los bomberos tuvieron que verter surtidores de agua sobre la tubería para minimizarlo y permitirle a la Policía entrar en los edificios cercanos para sacar a la gente a toda prisa. "Nos dijeron que bajásemos inmediatamente a la calle con lo puesto. Estaba haciendo la comida y sólo pude apagar la vitro cerámica. Se notaba que pasaba algo grave porque los agentes estaban muy nerviosos", asegura Noemí Álvarez, que estaba en la calle en pijama y zapatillas, como su vecino Ramón Cayado. "Nos aporrearon la puerta para que saliésemos rápido, pero es normal porque sólo el ruido que estaba haciendo el escape era para morirse de miedo", afirma Cayado.

Y es que la presión con la que salía el gas hacia el exterior provocaba "un silbido ensordecedor", como llegó a decir uno de los muchos policías desplegados en la zona, que estuvo todo el tiempo completamente acordonada por vehículos de la Policía Local y Nacional y custodiada por efectivos de bomberos, Protección Civil y ambulancias. "Al principio no podíamos ni escucharnos por la radio del ruido que había", ponía el agente como ejemplo. Cristina Navas, que trabaja en una imprenta que hay cerca de la rotonda de Pontón de Vaqueros, es aún más rotunda. "Parecía que estaba cayendo un avión", asegura.

Y es que algunos de los vecinos van a tardar en olvidar el susto de ayer. "Primero sentimos un ruido muy fuerte y después no podíamos ni hablar entre nosotras. Nos asustamos tanto que salimos de casa, nos fuimos a la Plaza de las Palomas y nos sentamos en un banco a calmarnos", señalan Lidia Herías y su hija Jimena Merino, que viven en el 109 de Bermúdez de Castro. "Al lado de nuestra casa hay un parque para los niños y sus padres salían corriendo con ellos disparados", añade la pequeña.

El olor a gas que salía de la zanja se podía distinguir en un radio de muchos cientos de metros y la columna que se formó a raíz del escape llegó a ser visible hasta que los operarios de Nortegas consiguieron hacerse con el control. Tardaron casi una hora cerrar los cuatro circuitos de gas que conducen el suministro a la tubería dañada antes de comenzar a repararla. "Hay momentos en los que no se puede casi ni respirar. Al principio nos desalojaron y nos dejaron relativamente cerca de nuestro edificio, pero con este olor nos han ido alejando por seguridad y ahora el perímetro ya es amplísimo", explicaba Sabino Fernández en bata y zapatillas. Aunque la situación estuvo controlada en todo momento, también hubo momentos de tensión, como el protagonizado por María Jesús Rodríguez. "Mi madre es mayor, está sola en casa y no me dejan pasar a avisarla. Están diciendo que se bajen las persianas y ella seguro que no lo ha oído", lloraba.

El corte de tráfico en la Avenida del Mar obligó a los agentes de la Policía Local a desviar el tráfico por la calle Puerto Rico hacia las rotondas que están situadas en las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). También se hizo lo mismo con todos los coches desde la rotonda de Pontón de Vaqueros, por lo que a lo largo de la mañana se produjeron algunas retenciones en las cercanías del hospital.

Coches y furgonetas de la Policía Nacional en la Avenida del Mar con el surtidor de agua al fondo rociando el escape de gas.