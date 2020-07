Apuñalan a un ovetense en Vigo cuando discutía con su pareja en plena calle

Un ovetense de 37 años recibió en Vigo una puñalada en la noche del jueves al viernes durante el forcejeo con tres hombres que intervinieron activamente en la discusión que mantenía en plena calle con su pareja. El herido fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro con una lesión en el costado por arma blanca con pronóstico reservado. Testigos presenciales alertaron a la Policía Nacional de que había una pelea en la zona conocida como Casablanca entre varias personas y que una de ellas llevaba un arma.

Casi de manera simultánea, una patrulla que circulaba por el entorno observó a un hombre caminando de manera apresurada y, tras darle el alto, los agentes observaron que estaba sangrando por el costado izquierdo debido a una herida punzante que le taponaron antes de llamar a una ambulancia.

El herido contó que estaba discutiendo con su pareja en la calle cuando tuvo un altercado con tres varones que no conocía de nada, por lo que no sabía quién le había podido apuñalar. Su pareja, una vez localizada, señaló que los tres varones increparon a su novio por estar discutiendo con ella, que uno de ellos le propinó un puñetazo en la cara y que este se defendió golpeándole con una de las cañas de pescar que portaba, pero que con tanto bullicio no podía dar más datos de los agresores.

Gracias a un testigo presencial, la policía localizó a uno de los tres presuntos agresores, un peruano de 39 años que señaló que dos conocidos suyos bajaron a la calle y tuvieron un encontronazo en la vía pública.

