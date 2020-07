Somos denuncia la cancelación del ciclo de verano en el Arqueológico sin ofrecer alternativas

La concejala de Somos Uviéu, Anabel Santiago, ha lamentado la cancelación por parte del gobierno bipartito del Ciclo de conciertos del Arqueológico "sin ofrecer alternativa alguna y con excusas peregrinas".

Según ha explicado la edil a través de nota de prensa, resulta "incomprensible que en espacios de todo el país, también en Asturias, se estén organizando actividades atendiendo y cumpliendo las recomendaciones de seguridad mientras que en Oviedo no se haga un esfuerzo en este sentido para mantener uno de los referentes de la programación cultural del verano".

Santiago también ha lamentado que el concejal de Ciudadanos, José Luis Costillas, "vuelva a mentir a la ciudadanía en otro intento desesperado de justificar los recortes al género lírico".

"Costillas dijo en el Pleno que iba a contratar a 30 artistas asturianos durante el verano, pero en esa nómina no hay ninguno lírico. Es una mentira detrás de otra para intentar escaquearse y las personas afectadas me transmiten un gran malestar por estas palabras, no es para menos", ha indicado.

Para la concejala resulta "muy decepcionante" que, en lugar de ofrecer alternativas, el bipartito recurra a "mentiras y ataques". "No tenemos problema en decir que el programa cultural de verano está bien hecho, pero no cumple con la lírica, esto es así, y la gente está molesta", ha manifestado Anabel Santiago.

"Los que pusieron el grito en el cielo por la cancelación de una gala que costaba 300.000 euros para una sola noche son ahora los primeros en recortar actividades dejando a Oviedo, por primera vez en décadas sin lírica en su programación cultural de verano", ha añadido.