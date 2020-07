"Noche de locos" para la Policía Local en Oviedo: 28 intervenciones y 2 detenidos

La noche del pasado viernes y la madrugada de ayer fueron especialmente duras para los agentes de la Policía Local, que tuvieron que enfrentarse a una jornada demasiado movida y nada habitual durante los fines de semana del verano ovetense. La noche se saldó con 28 partes de intervención, dos personas detenidas y varias denuncias por no respetar las normas de convivencia, entre otras muchas situaciones. "Para tratarse de un viernes de verano ha sido una noche de locos", explican fuentes del área de Seguridad Ciudadana.

Uno de los dos arrestos que se llevaron a cabo en la ciudad tuvo lugar en una de las viviendas de Pumarín que son conocidas como Tocote. El detenido es un hombre que destrozó parte de la casa que estaba ocupando de manera ilegal desde hace tiempo. Fueron los propios vecinos los que avisaron a las fuerzas de seguridad al escuchar los ruidos. Cuando llegaron los agentes al lugar de los hechos se encontraron con que el hombre presentaba varias heridas que se había provocado a sí mismo mientras destrozaba la puerta y el interior de la vivienda. Los agentes de la Policía Local se encargaron de llevar al arrestado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para que fuese atendido antes de continuar con el protocolo de la detención.

Pero ese no fue el único arresto que se produjo en Oviedo durante la noche del pasado viernes. Según fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, un hombre de nacionalidad ecuatoriana fue detenido en la calle Víctor Hevia por violencia de género. Según las mismas fuentes, la mujer que supuestamente resultó agredida no necesitó ser atendida por los médicos. Y es que la noche fue de lo más movida. Además de los arrestos se tramitaron dos denuncias por no usar mascarilla, una por atentar contra la ordenanza de convivencia ciudadana y hubo tres llamadas por exceso de ruido en bares de la ciudad. Por otro lado, la Policía Local actuó para evitar dos fiestas en pisos particulares y un botellón en la Plaza del Paraguas. Por si fuera poco, también hubo dos llamadas de vecinos quejándose de que había coches "haciendo rally" cerca de sus casas.

La noche del viernes "no es habitual" en una ciudad "cada vez más tranquila" como Oviedo, según apuntan fuentes municipales. El equipo de Gobierno está "empeñado en erradicar por completo los actos delictivos" que puedan producirse en toda la ciudad y quiere empezar por el Antiguo los fines de semana. De hecho, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, tenía previsto solicitar una reunión con la delegada del Gobierno poco antes del confinamiento para pedirle a Delia Losa que aumentase el número de efectivos de la Policía Nacional que prestan servicio en el casco viejo de Oviedo durante las noches de los viernes y los sábados. Esos refuerzos suelen aplicarse en fechas señaladas de máxima afluencia -como es el caso de San Mateo o los Carnavales-, pero Prado quiere que esos dispositivos se pongan en marcha durante todos los fines de semana del año. Esa reunión se aplazó por el coronavirus, pero el concejal no quiere que se quede en el olvido.

Por otro lado, el área de Seguridad Ciudadana también está esperando como agua de mayo la incorporación de los nuevos agentes al cuerpo municipal, un proceso que también ha retrasado la pandemia. Se trata de 35 plazas de agente del turno libre y 9 del turno de movilidad. No obstante, el número de plazas nuevas podría llegar a superar el medio centenar, ya que el Ayuntamiento también sacará 9 de subinspector, 4 de inspector y una de intendente. Con estas nuevas incorporaciones, que comenzarán a hacerse efectivas a partir del año que viene, también se podrá poner en marcha otra de las promesas estrella del PP: la Policía de barrio.