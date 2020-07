Una noche más tranquila que la anterior, pero con tres detenidos por conducir tras haber bebido

La noche del sábado resultó menos ajetreada que la del viernes para los agentes de la Policía Local, pero aun así tuvieron que detener a tres conductores que superaron la tasa de alcohol permitida, cometiendo un delito penal, es decir, personas que durante la prueba arrojaron tasas por encima de los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. También hubo un conductor que fue denunciado por vía administrativa por haber bebido y ponerse al volante (su tasa fue inferior a 0,60).

Pero desde el área de Seguridad Ciudadana afirman que en la ciudad no se registraron botellones y que a lo largo de la noche solo se produjeron algunos avisos de personas que se encontraban en el interior de locales de ocio en los que supuestamente había gente sin mascarilla. Cuando los agentes se dirigieron a esos lugares no encontraron a nadie sin la mascarilla. No obstante, la Policía Local sí impuso dos sanciones por no llevar la protección en una de las calles en las que se encuentran los bares de ocio nocturno. Las discotecas, establecimientos muy controlados por los agentes para que se cumpla estrictamente la normativa sanitaria, "cumplieron a la perfección", según fuentes del área de Seguridad Ciudadana. La noche del pasado viernes y la madrugada del sábado fueron especialmente duras para la Policía Local, que tuvo que enfrentarse a una jornada demasiado movida y nada habitual durante los fines de semana del verano ovetense. La noche se saldó con 28 partes de intervención, dos personas detenidas y varias denuncias por no respetar las normas de convivencia.