Los vecinos de Favo piden más control sobre los monopatines y las bicicletas

Los responsables de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (Favo) le piden al Ayuntamiento y en concreto a los agentes de la Policía Local que sean más estrictos con aquellas personas que utilizan monopatines y bicicletas por la acera o los usan sin cumplir con las normas. "Hace tiempo que le pedimos una reunión al concejal de Seguridad Ciudadana para tratar sobre este asunto. Es más, se lo he dicho dos veces personalmente y aún no he recibido respuesta. Supuestamente han elaborado una ordenanza para regular el uso de este tipo de vehículos, pero no han contado para nada con los vecinos", explica Eva Sánchez, la presidenta del colectivo vecinal.

Los vecinos aplauden la actuación de los agentes de la Policía Local en la lucha contra el coronavirus y están totalmente de acuerdo con que se impongan multas a aquellas personas que no usen las mascarillas, pero eso no debería impedir que los agentes reprendiesen también a los que no respetan la normativa a la hora de circular por la ciudad. "Está clarísimo que las mascarillas salvan vidas y sobre eso no cabe discusión, pero también hay que mirar para otros lados y ver que se cometen otras infracciones", señala Sánchez.

La presidenta de Favo también le reclama al Ayuntamiento que comiencen las labores de desbroce en las zonas rurales y que abone las subvenciones del año 2019 a las entidades que organizan las fiestas en los barrios y en los pueblos.