Traslados individuales en ambulancia, la alternativa

La familia de Josefa Jiménez pide que, en caso de que finalmente se rechace su queja y la mujer de 67 años no tenga más remedio que acudir a Gijón a realizar la diálisis, al menos la consejería de Salud le facilite un transporte individual en ambulancia. Los allegados de la paciente no están dispuestos a que su madre comparta ambulancia con otros enfermos para ir a las instalaciones de la Cruz Roja en la villa costera cuando no puedan llevarla en coche. "La operación está muy reciente y no está preparada para aguantar desplazamientos de tanto tiempo", indican acerca de lo tedioso de los recorridos al tener que realizar paradas el vehículo sanitario para ir dejando a los pacientes en sus casas.