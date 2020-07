Vidal Peña, ante su homenaje: "Agradezco esta muestra de afecto de mis compañeros"

Vidal Peña, catedrático jubilado de Historia de la Filosofía de la Universidad de Oviedo, recibe hoy el homenaje de la Asociación Lírica Alfredo Kraus, de la que fue fundador y de la que será nombrado socio de honor. Será en un acto al que acudirá la Junta Directiva de la entidad que preside Carlos González Abeledo, en el que también se esperan directivos de la Asociación de Amigos de la Ópera, representantes del Consistorio ovetense y varios artistas que a su vez fueron distinguidos en su día como Socios de Honor, como Celso Albelo, Simón Orfila, Francisco Corujo y Jorge de León.

"Estoy contento y agradecido con esta distinción, es una muestra de amistad y afecto por parte de mis compañeros de la asociación Alfredo Kraus; lo que no acabo de entender muy bien es por qué me lo hacen, realmente no soy un especialista en música", indica Peña, que recuerda con emoción las primeras óperas a las que le llevó su padre en el Campoamor, cuando aún era un niño. "Enseguida empezó a gustarme Alfredo Kraus.

"En 1958 le escuché, en su primera actuación en el Campoamor, interpretando 'El Barbero de Sevilla' que fue memorable", asegura el profesor que también llegó a escribir críticas en la prensa regional. "Kraus es el canto de la ópera italiana. Siempre me impresionó mucho ese estilo tradicional, la técnica perfecta, el buen paso de registro y el fraseo elegantísimo", indica el catedrático, que fue gran amigo de Gustavo Bueno . "El Rigoletto de Kraus es inimitable; como actor fue elegante y sobrio, quedaba muy bien en el escenario y gustaba mucho a todas las sopranos que actuaban con él", matiza Vidal Peña.

"Su repertorio estaba restringido a la ópera romántica italiana y a la ópera francesa. Dentro de esas limitaciones llegaba a la perfección", añade el especialista en historia de la Filosofía y uno de los más reputados expertos españoles en la obra de Spinoza.

Vidal Peña llegó a hablar con Kraus en alguna ocasión con motivo de algún homenaje tributado al tenor y de actuaciones fuera de Asturias. "Se decía que era un poco seco pero a mí no me lo parecía", recalca el profesor. Sobre la relación entre su dedicación a la filosofía y su afición a la ópera, Peña considera que no es preciso establecer ningún paralelismo. "Son dos facetas diferentes y no me planteo si es coherente desde el punto de vista intelectual, no lo veo necesario".