"Mingote" y Pablo und Destruktion actúan hoy en la plaza de la Catedral

El ciclo de música alternativa asturiana en formato básico "Enclave pop" regresa esta tarde a la plaza de la Catedral con las actuaciones de "Mingote" (20.00 horas) y Pablo und Destruktion (21.10 horas). La sesión la abrirá la banda liderada por Germán Álvarez Mingote. De hecho, el grupo nace a partir del proyecto musical del ovetense, que forma parte de otros grupos como "Tigra" y "The Neon". Ese primer proyecto surgió hace cuatro años bajo el nombre de "Mingote and The Love Set". Tras su disco "71 Saint Michaels St.", grabado durante su estancia en Inglaterra (2016), presentó su trabajo "No More Changes Pls" (2018), un diario personal que discurre entre el soul, el brit pop y el country alternativo. Entre finales de 2019 y principios de 2020 lanza varios singles y videoclips, como adelanto de su nuevo trabajo, que verá la luz este otoño.

"Pablo und Destruktion tiene una prótesis de titanio, nueve tornillos clavados de lado a lado en su brazo que cuando cambia el tiempo le provocan serias incomodidades. Es una persona abierta y habladora, coge confianza rápido y se enfada mucho cuando alguien falta a la verdad. Le gustan la amistad, la libertad y el buen tiempo. No le gustan la injusticia, la maldad, ni los niños malcriados. Ha desatascado varios pozos negros en la Comarca de la Sidra y ahora, empleando una técnica muy similar, se dedica a hacer canciones". Así se presentaba el cantante asturiano, cuyo nombre real es Pablo G. Díaz, cuando irrumpía en la escena nacional allá por 2012. En sus cuatro discos de larga duración publicados hasta la fecha, el músico se ha acercado a la canción astur y folk de autor con una cadencia misteriosa y psicodélica. Define sus canciones como "ceremonias con vida propia, cantos íntimos cargados de sensaciones y pesares extáticos".

Convertido en una suerte de crooner visceral, tan pronto apunta a Nick Cave como a Paco Ibáñez con unas letras que saben buscar lo universal en lo popular, y sacar la belleza de la violencia (y la violencia de la belleza). En el concierto presentará "Futuros valores", su nuevo disco con el sello ovetense Humo Internacional.