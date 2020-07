Los agentes de la Policía Local estrenan hoy los nuevos vehículos adquiridos por el Consistorio

Los agentes de la Policía Local estrenarán hoy los nuevos vehículos adquiridos por el Ayuntamiento para el cuerpo municipal a través de un contrato de renting por cuatro años por un importe de 1.456.023 euros. Los vehículos que se incorporan a la flota son 27 coches y cinco furgones, dos para atestados, otros dos de intervención rápida y un quinto camuflado para vigilancias u otros usos. Lo más destacable es que 25 de los modelos son híbridos.

Los nuevos vehículos ya están en el cuartel del Rubín desde hace más de una semana, pero no han salido a la calle hasta ahora porque los agentes han recibido unos cursos básicos para aprender a manejarlos. Entre otras cosas, los policías aprendieron que los coches híbridos tienen una autonomía de 57 kilómetros para circular con el motor eléctrico. No en vano, la idea es que por ciudad, en circunstancias normales, no usen el motor de gasolina para evitar las emisiones. Los coches tardan unas tres horas y media en cargarse de electricidad si se usan los sistemas que hay instalados en el Rubín, pero también que los nuevos vehículos cuentan con un transformador que les permite acoplarse a un enchufe "de los de toda la vida". Además de eso, los policías también tomaron notas para saber cómo se abren las puertas traseras cuando se lleva a un detenido (sólo hay acceso desde la cabina del conductor), cómo se le quita el cinturón de seguridad o la forma de usar las sirenas y los rotativos. El kit de detenidos que llevan los vehículos se ha diseñado exclusivamente para la Policía Local de Oviedo y no le resta nada de espacio al conductor. Otra de las cosas novedosas que incorporan, por ejemplo, es el sonido de reconocimiento para peatones.