Las terrazas del Antiguo cumplen con la normativa, aseguran los hosteleros

Los responsables de la patronal hostelera Otea salieron ayer al paso de las críticas vertidas por tres de las asociaciones que operan en el Antiguo, que denuncian que en algunas de las terrazas del casco viejo de la ciudad no se está cumpliendo la distancia de seguridad exigida para luchar contra el covid. "No es cierto. Se mantiene en todo momento la distancia de seguridad y es fácilmente comprobable visitando las terrazas y viendo la separación. Hay un gran control de la Policía Local y no ha habido ninguna denuncia al respecto", explican. "Somos nosotros, los hosteleros, los primeros y más interesados en que se cumpla a rajatabla las normas de distancia, uso de mascarilla y limpieza. Por eso extremamos los controles hasta los límites, porque no podríamos superar otro cierre como el que tuvimos", añaden desde Otea.

La patronal considera que las quejas provienen de unos pocos: "Lástima que nuevamente algunos vecinos del Antiguo, una minoría afortunadamente, lleven desde que se iniciaron los problemas del covid trabajando para perjudicar la actividad en la zona".

Por otro lado, los representantes de Otea consideran que la concejalía de Seguridad Ciudadana "se excede" al exigir a sus clientes que utilicen la mascarilla cuando están consumiendo y le piden al Ayuntamiento que rectifique . La consejería de Salud determina que en las terrazas deberán usarse mascarillas excepto durante la ingesta de comidas o bebidas. D"esde el Principado nos han aclarado que mientras se está con la consumición es desaconsejable manipular la mascarilla", señalan.