Los hosteleros de ocio nocturno "cansados de las buenas palabras" de las administraciones

Los hosteleros de ocio nocturnno no aguantan más. La nueva normativa que les obliga a cerrar a las dos de la madrugada y a no servir en la barra después de las doce de la noche, es para ellos "un cierre encubierto" del sector. El presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo (Abaco), Pepe Reina, afirmó ayer que el pasado fin de semana, el primero con la nueva normativa, los locales facturaron "entre el 10 y el 15 por ciento" de lo habitual en estas fechas, "eso los valientes que se arriesgaron a abrir", subrayó.

Un centenar de responsables y trabajadores de locales de ocio nocturno se han concentrado hoy en la calle Principado de Oviedo, en uno de los laterales del parlamento regional y muy cerca de la sede de la Presidencia del Principado. La concentración fue convocada por Abaco pero a ella se sumaron hosteleros de otras ciudades como Gijón y Avilés. "Lo que pedimos es que nos escuchen y que se ponga en marcha una mesa de negociación", reivindicó Reina. Entre sus peticiones a las administraciones están las ayudas a los autónomos, las ayudas al alquiler o la posibilidad de volver a enviar a sus trabajadores a los expedientes de regulación temporal de empleo de los que los sacaron para abrir los locales. "Ahora tenemos trabajadores que no pueden trabajar porque no hay clientes y a los que no podemos pagar", explicó el representante de los locales de copas.

Pepe Reina estuvo acompañado por el presidente de la patronal del turismo y la hostelería en Asturias (Otea), José Luis Álvarez Almeida, que aseguró que en el sector están "cansados de las buenas palabras" de las administraciones. Álvarez Almeida pidió un plan estructural para el ocio nocturno, unas medidas que deben aplicarse lo antes posible. "Hay que ponerse a trabajar ya, esta gente no puede esperar", insistió Almeida. El presidente de los hosteleros detalló que esas medidas deben incluir ayudas laborales y fiscales así como una moratoria en el pago de alquileres y créditos hipotecarios.