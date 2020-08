El Ayuntamiento garantiza la apertura de los teatros en septiembre, pendiente de los aforos

El gobierno local garantiza la apertura al público de los teatros y el Auditorio, cerrados desde el confinamiento, en septiembre. Así lo anunció ayer el concejal de Cultura, José Luis Costillas, durante una rueda de prensa en la plaza del Ayuntamiento sobre los festivales de verano que habrá en la Fábrica de Armas de La Vega. "Estamos realizando los planes de contingencia para las tres instalaciones: Auditorio, Campoamor y Filarmónica. Enviaremos los protocolos a la Consejería de Salud para que nos dé el ok. Lo primordial es cumplir las medidas de seguridad", dijo Costillas sin querer explicar en qué consiste exactamente ese protocolo de seguridad especial frente al covid-19 ni cuál será el porcentaje de reducción de aforo para cada una de las tres instalaciones municipales: "Nos ajustaremos estrictamente a los aforos que nos diga la Consejería", zanjó.

El gobierno local también descarta buscar espacios alternativos a las actividades al aire libre en caso de lluvia y opta por suspender la actuación si no hay más remedio. Costillas fue tajante al responder a las críticas de parte del público que asistió a las actividades de la programación "Nos vemos en la calle", como los conciertos de Oviedo Filarmonía en el patio del Edificio Histórico de la Universidad. Las protestas se centraban en las colas (que obligan a algunos a marcharse sin asiento por la limitación de aforo a 120 plazas) y en la falta de un lugar alternativo en caso de lluvia: "No hay plan alternativo. Si llueve suspenderemos la actividad, pero lo que no vamos a hacer es aumentar aforos y poner en riesgo la seguridad".