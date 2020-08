Cruz Roja y el Ayuntamiento ponen en marcha el Banco de Libros "in extremis"

El Ayuntamiento y Cruz Roja ponen en funcionamiento el Banco de Libros "in extremis", ante la alta demanda de las familias. Más tarde y con un sistema distinto al de años anteriores, ya que, en principio, solo se establecerá un único periodo de solicitud de libros, vía telefónica o por correo electrónico, con el remanente de los años previos, que comenzará mañana y durará hasta el próximo día 28 de agosto.

La octava edición de esta iniciativa viene marcada por el covid-19, con retraso respecto a años previos y en un formato muy mermado. Por un lado, no se realizarán dos periodos de reparto, sino solo uno, entre el 13 y el 28 de este mes. Normalmente, el primer reparto se realizaba a principios de julio, cuando los colegios sacaban las listas de los libros, y el segundo, en septiembre. Además, había una primera fase de entrega de ejemplares -que no se hará este año-, canjeables por un vale que permitía solicitar libros en la segunda etapa, la del reparto. Y en 2019 también inauguraron una novedad que no existirá este año: la fase de stock, en la que no era necesario haber entregado libros previamente.

Lo que no cambia es el papel de los voluntarios, que sigue siendo esencial. Este año serán los que hagan el reparto a domicilio de los libros después del único periodo de solicitud, a partir del próximo día 28. Este será el único contacto directo entre organización y los peticionarios, puesto que la fase de solicitud se realizará o bien vía telemática, al correo bancodelibrosoviedo@cruzroja.es o al teléfono 985209635.

Los libros que se darán a las familias pertenecen a las remesas de años previos, correspondiente a los cursos de 3.º a 6.º de Primaria, 1.º a 4.º de Secundaria, y 1.º y 2.º de Bachillerato, como en ediciones anteriores. En un principio, este año el Banco de Libros no se iba a celebrar por las medidas excepcionales del covid-19, sin embargo, según afirma la concejala de Juventud, Covadonga Díaz, debido a la alta demanda que tuvieron en el Ayuntamiento se buscó una solución.

Esta iniciativa lleva desarrollándose en Oviedo desde el año 2012, creciendo en cada edición. De hecho, en la pasada se realizaron 1.334 entregas a 208 familias en la primera semana, un 18,47% más que el año anterior. Además, contó con un total de 22 voluntarios de Cruz Roja, que se encargaron, por turnos, de repartir y recoger libros durante cuatro semanas en total, de lunes a viernes.

Según relatan las familias, el presupuesto de todos los libros de texto para un niño sale alrededor de unos 300 euros por lo que no tener esta opción durante este año era un problema considerable en la economía familiar. Y especialmente en un contexto de pandemia, tras la crisis generada por el coronavirus.