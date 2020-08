La Bien Querida y "Rufus T. Firefly", en Vesu

Los organizadores de la programación "Vesu" dieron a conocer ayer todo su cartel. Tras los nombres adelantados por LA NUEVA ESPAÑA (Xoel, "El Columpio Asesino", "First Breath After Coma" y "Confeti de Odio") "La Fábrica del Vesu" anunció el resto de la programación, que incluirá a La Bien Querida en formato acústico, "Rufus T. Firefly", "Antifan" y "Colectivo da Silva". Son cuatro eventos con dos actuaciones cada uno en sesiones de tarde y noche. Algunos de los artistas más destacados de la música independiente nacional estarán presentes en la Nave de Cañones en los conciertos nocturnos, así como en la Explanada de la Fábrica en las sesiones vermú del sábado y domingo. El programa comienza el viernes 21, a partir de las 21 horas, con "Antifan" y "El Columpio Asesino". El sábado 22 es el de Xoel López, después de "Confeti de Odio". En la sesión nocturna, los portugueses "First Breath After Coma" y "Rufus T. Firefly". El domingo será el día de "Colectivo da Silva" y La Bien Querida, en formato acústico.