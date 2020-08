Salud obliga a cambiar el protocolo de seguridad del festival de música de La Vega a 10 días vista

El Festival de Música "Vetusta Suena" ("Vesu"), previsto para el 21, 22 y 23 de agosto en la Fábrica de Armas de La Vega pende de un hilo. El Principado de Asturias no ha dado el visto bueno a su celebración al considerar que no cumple las condiciones de seguridad necesarias en tiempos de pandemia. La Consejería de Salud ha emitido una resolución que prohíbe su celebración, aunque existe la Fundación Municipal de Cultura está trabajando para subsanar los fallos del protocolo de seguridad y presentar un nuevo documento que obtenga luz verde. A menos de diez días del evento. La resolución autonómica, emitida el lunes llegó a manos de concejal de Cultura, José Luis Costillas, a primera hora de la mañana de ayer, antes de celebrarse la comisión delegada de la Fundación Municipal de Cultura (FMC). Este es el texto firmado por el director regional de Salud Pública, Rafael Cofiño: "Resuelvo prohibir la celebración de la actividad denominada la Fábrica del Vesu situada en la Fábrica de Armas de la Vega en Oviedo por ser valorada de alto riesgo dadas las especiales características del evento y al haberse presentado por el interesado un protocolo que no reúne las condiciones específicas que deben darse en el desarrollo de la realización de eventos y actividades multitudinarias en Asturias con la finalidad de disminuir el riesgo de transmisión de la Covid-19".

El edil de Cultura afirma que la FMC "está a tiempo" de modificar el protocolo enviado en un primer momento a Salud Pública y que el rechazo inicial del Principado "entra dentro de lo normal en este tipo de trámites".

El PSOE no lo ve así, y acusa a José Luis Costillas de haber aprobado el festival de música pese a la prohibición del Gobierno regional y de haber ocultado información a los concejales socialistas durante la comisión delegada del área celebrada ayer para aprobar el festival. "Costillas primero explicó la actividad musical detalladamente y al final dijo que había un documento con una negativa del Principado, pero que se podrían subsanar los fallos. Nos engañó. Tenía en sus manos la resolución con la prohibición y no nos daba información clara. Íbamos a votar a favor del festival, pero nos abstuvimos por su opacidad", explicó la edil socialista Lucía Falcón junto a su compañero Diego Valiño horas después de esa votación. Por su parte, Costillas insiste en que sí le comunicó el problema a la oposición y que la modificación del protocolo del festival se centrará en dos ejes: la prohibición de alcohol y la forma de acceder al recinto. La nueva normativa municipal hará especial hincapié en el veto al alcohol. Si el documento enviado a Salud Pública detallaba que no se venderán bebidas alcohólicas, la versión corregida especificará que tampoco se podrá introducir alcohol al recinto. En cuanto al acceso, el concejal de Cultura ha explicado que los interesados deberán reservar entrada por internet pese a que la actividad sea gratuita. De esa forma se evitarán aglomeraciones o colas.

"Se trata de llevar a cabo unas actividades musicales en un recinto de más de 25.000 metros cuadrados donde queremos hacer unos conciertos para 300 personas. Adaptaremos esos protocolos a las nuevas medidas, cumpliendo en todo momento con los requerimientos de las autoridades sanitarias", ha comentado Costillas, antes de añadir que la Consejería de Salud ya le había dado indicaciones a la FMC en otras ocasiones para mofificar actividades aprobadas y programadas. Por ejemplo, los conciertos de la Banda de Gaitas o los pasacalles del programa "Escenas de Calle", que también tuvieron que ser modificados para obtener el visto bueno.

La comisión delegada de la Fundación Municipal de Cultura aprobó ayer dos programaciones en La Vega para acabar el verano; "La Fábrica del Vesu" (21, 22 y 23 de agosto) y "CAFCA" (Cultura, Arte, Familia y Ciudad Abierta), el 28, 29 y 30 de agosto. El primero se trata de un festival de música "indie" que contará con conciertos nocturnos en la nave de Sánchez del Río y sesiones vermú en la explanada de la Escuela de Aprendices. El segundo aglutina más de veinte actividades de artes escénicas (danza, teatro de calle, performances, teatro de sombras, monólogos, taleres y música clásica y contemporánea) de compañías internacionales, nacionales y asturianas que actuarán no sólo en la fábrica de La Vega, sino por toda la ciudad: parque Santullano, Campo San Francisco, casco antiguo o el teatro de Pumarín.