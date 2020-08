El acceso al progama de música indie de La Vega, con entrada y en grupos de 150 personas

La Fundación Municipal de Cultura (FMC) ya ha modificado el protocolo de seguridad del Festival de Música "Vetusta Suena" (Vesu) para que cumpla los requisitos exigidos por el Principado para dar luz verde al evento programado en la Fábrica de Armas de La Vega para el 21, 22 y 23 de este mes. El nuevo documento se envió ayer por la mañana a la Consejería de Salud, es decir, 24 horas después de que la FMC recibiese una resolución autonómica prohibiendo la celebración del festival al considerar que no cumplía las condiciones de seguridad necesarias en tiempos de pandemia. Los cambios obedecen a los tres problemas fundamentales que apreciaba el director de Salud Pública, Rafael Cofiño, o al menos, que no estaban matizados: la eliminación de descansos entre conciertos, la prohibición expresa a la venta y consumo de alcohol en el recinto y la forma de acceso a las instalaciones.

El protocolo corregido precisa que no habrá descansos entre cada actuación salvo las pausas mínimas imprescindibles para cambiar de instrumentos o abandonar y entrar en el escenario. La razón de esta medida es evitar que el público deambule por el recinto y haya aglomeraciones. En cualquier caso, se advertirá por megafonía a los espectadores que está prohibido volver a entrar en la instalación en caso de abandonarla. Habrá un total de ocho conciertos a lo largo del festival, que arrancará el viernes 21 de agosto con los conciertos de "Antifan" y "El Columpio Asesino" para la tarde-noche en la Nave de Sánchez del Río. El sábado 22 actuarán cuatro grupos, dos de ellos, "Confeti" y Xoel López, lo harán en sesión vermú en la plaza de la Escuela de Aprendices y el resto, "First Breath After Coma" y "Rufus T. Firefly", en horario vespertino. El festival se despedirá el domingo 23 a mediodía con las bandas "Colectivo da Silva" y "La Bien Querida" en el escenario de la nave de Sánchez del Río.

El concejal de Cultura, José Luis Costillas, había comentado en varias ocasiones que estaba prohibida la venta de alcohol en La Vega, pero la Consejería de Salud exigía que se matizara que tampoco podrá consumirse alcohol en el festival. Es decir, nadie podrá introducir bebidas alcohólicas en La Vega. Esta medida se anunciará y publicitará convenientemente.

El Festival Vesu es gratuito, pero el público deberá reservar su entrada previamente por internet. Además, el aforo se limitará a 300 personas y la organización establecerá un orden de entrada escalonado dividiendo al público en dos grupos de 150 personas que entrarán a La Vega por separado. Primero un grupo y quince minutos después, el otro. Los espectadores deberán mostrar la entrada y el DNI en la puerta.

La recepción del rechazo de la Consejería de Salud a la celebración del festival de música causó estupor entre los miembros de la comisión delegada de la Fundación Municipal de Cultura, especialmente entre los concejales socialistas, que acusaron a Costillas de haber aprobado el evento pese a la prohibición del Gobierno regional y de haberles ocultado información. "Costillas primero explicó la actividad musical detalladamente y al final dijo que había un documento con una negativa del Principado, pero que se podrían subsanar los fallos. Nos engañó. Tenía en sus manos la resolución con la prohibición y no nos daba información clara. Íbamos a votar a favor del festival, pero nos abstuvimos por su opacidad", explicó el martes la edil socialista Lucía Falcón junto a su compañero Diego Valiño.

Por su parte, el concejal de Cultura matizó que los errores del protocolo de seguridad rechazado por Salud Pública eran subsanables: "Se trata de llevar a cabo unas actividades musicales en un recinto de más de 25.000 metros cuadrados donde queremos hacer unos conciertos para 300 personas. Adaptaremos esos protocolos a las nuevas medidas, cumpliendo en todo momento con los requerimientos de las autoridades sanitarias", ha comentado Costillas, antes de añadir que la Consejería de Salud ya le había dado indicaciones a la FMC en otras ocasiones para mofificar actividades aprobadas y programadas. Por ejemplo, los conciertos de la Banda de Gaitas o los pasacalles del programa "Escenas de Calle", que también tuvieron que ser modificados para obtener el visto bueno.

La FMC ha aprobado dos programaciones en La Vega para acabar el verano; "La Fábrica del Vesu" y "CAFCA" (Cultura, Arte, Familia y Ciudad Abierta), el 28, 29 y 30 de agosto.