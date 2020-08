La oposición, en tromba contra Cuesta

Los tres grupos de la oposición municipal (PSOE, Somos y Vox) cargaron ayer contra la gestión que está haciendo Nacho Cuesta (Cs), concejal de Urbanismo, respecto a la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), así como del sentido de las directrices que marcan ese proceso, adelantadas en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA.

Fuentes del Grupo municipal del PSOE resaltaron ayer su frontal rechazo al hecho de que, a su juicio, el concejal de Urbanismo "pretenda definir solo y a la carta el futuro urbanístico de Oviedo". "Un documento de la relevancia y el calado del PGO no pertenece ni a un concejal ni a un equipo de Gobierno, pertenece a la ciudadanía de Oviedo y a toda la Corporación", subrayan los mismos portavoces socialistas, quienes inciden en que "no es admisible que en pleno verano, y después de un año sin hacer absolutamente nada respecto a la revisión del PGO, se descuelgue el concejal anunciando cambios en las directrices como si él fuera el que decide qué se hace y qué no". "Su responsabilidad es gestionar, no elaborar el PGO. El concejal no puede hurtar la información que nos ha negado hasta ahora y menos aún la participación", sentencia el PSOE.

Desde Somos, el edil Rubén Rosón, estima que la postura de Cuesta respecto al plan urbano supone "otro giro más del partido veleta". "En el mandato pasado, la modificación del PGO en base a unas directrices fue acordada por todos los grupos, con la excepción del PP, y Ciudadanos llegó a participar en la presentación del acuerdo. Ahora, en el Gobierno, el concejal Cuesta desautoriza el trabajo anterior de su compañero Luis Pacho y, en una huida hacia adelante, nos quiere colar el modelo especulativo del PP, diseñado durante el boom del ladrillo". Para Rosón, "se demuestra una vez más que el bipartito (PP y Cs) es dañino para el interés general, que gobierna en contra de Oviedo y de los ovetenses y que solo piensa en el beneficio de unos pocos a costa de lo público".

La portavoz de Vox, Cristina Coto, criticó la "verborrea" de Cuesta, "que habla de la revisión del PGO como si fuera suyo". "Tras quince meses de mandato, que siga redefiniendo prioridades es la prueba del nueve de que aún no se ha puesto a la faena", subrayó Coto, que pide a Cuesta que escuche a los constructores.