Anabel Santiago dimite como concejala de Somos Oviedo: "El ambiente era irrespirable"

Grave ruptura en Somos Oviedo. La cantante Anabel Santiago ha dimitido de su puesto de concejala. Detrás de esta renuncia se encuentran profundas diferencias con Ana Taboada, portavoz municipal de la marca ovetense de Podemos. El "ambiente laboral" en el grupo se había convertido en "irrespirable", asegura la ya exedil. Santiago, que hasta esta misma mañana era número 3 de Somos Oviedo/Uviéu en la candidatura a las últimas elecciones electorales, ha entregado su acta de concejala. La intención de Santiago, el fichaje estrella de la formación de izquierdas en las últimas elecciones municipales, es incorporarse el próximo mes de septiembre a su puesto como docente en la Escuela Municipal de Música Tradicional. Así pone punto final a su actividad en política.

El grupo de Somos se completará ahora por el número 4 de la lista electoral, Ignacio Fernández del Páramo, exconcejal de Urbanismo de Oviedo, que se incorporará en los próximos días como concejal junto con Ana y Rubén Rosón.



Santiago explica que su dimisión es "una decisión muy reflexionada, muy meditada por mi parte, debido a una serie de desavenencias en el grupo municipal ante un ambiente labotral irrespirable". Añade que vuelve "con fuerza a los escenarios y vuelvo con fuerza a la Escuela de Música Tradicional donde llevaba trabajando diez años".

La cantante afirma que su experienia en el mundo de la política "termina aquí". Y no se olvida de elogiar al otro concejal que queda en el grupo, aparte de Ana Taborada. "He de decir que me encontrado con grandes compañeros en el camino como Rubén Rosón, en el que he encontrado un gran apoyo y siempre aliento tanto en lo personal como en lo poítico". Ninguna referencia a la portavoz municipal. Pero sí una alusión indirecta muy crítica: "Me voy triste porque creo que los ciudadanos ovetenses merecen una oposición de izquierdas de nivel y ahora mismo este hecho no se está dando". Santiago añade que se va triste "porque es la primera vez que voy a tirar la toalla en mi vida por factores externos a mi persona. Me hubiese gustado quedarme pero desgraciadamente tengo que irme".

En abril de 2019, Anabel Santiago -la gran referencia de las nuevas generaciones de la tonada asturiana y una intérprete que está revolucionando la música tradicional- anunciaba su salto a la política como "número 3" de Somos en Oviedo. Santiago, nacida en Argentina de padres emigrantes asturianos, se crió en las Cuencas pero es trabajadora municipal del Ayuntamiento ovetense, en una ciudad que incluso ha reconocido su trayectoria musical con una calle a su nombre.

Oviedo, tal y como reconocía Anabel Santiago cuando anunció su entrada en la política, es la ciudad "donde nací artísticamente". En aquel momento declaraba: "Cuando me lo propuso (incorporarse a la lista municipal) el grupo de Taboada no me lo pensé porque me gusta mucho su gestión política. Han hecho una labor impecable cumpliendo objetivos, defendiendo a la clase obrera y ayudando a las clases más desfavorecidas. Además, su visión y su proyecto político conecta con mis intereses animalistas, ecologistas y feministas". El tiempo ha pasado y, según diversas fuentes, el distanciamiento con las posiciones políticas y la forma de gestionar la actividad municipal de Ana Taboada la han llevado a la dimisión.