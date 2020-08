El TSJA rechaza la iniciativa vecinal para anular la ampliación de las terrazas de bar

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ve con buenos ojos que los locales de hostelería hayan podido ampliar sus terrazas tras el estado de alarma y hasta el 30 de noviembre, rechazando así la denuncia de tres colectivos vecinales del casco antiguo que solicitaban anular el decreto del Ayuntamiento de Oviedo que lo permite. La sala de lo contencioso-administrativo desestimó ayer el recurso de los vecinos al considerar que "ha de prevalecer el interés general frente al interés particular", aunque sin entrar a valorar a fondo el decreto municipal.

Según el tribunal, presidido por el magistrado Jesús María Chamorro, los recurrentes presentaron un escrito "escueto" y con "alegaciones totalmente genéricas", en comparación con el Ayuntamiento, que se opuso al recurso de los vecinos "razonada y ampliamente".

La Asociación de Vecinos del Fontán "Pérez de Ayala", el colectivo de Afectados por la Movida y la Asociación del Oviedo Antiguo presentaron a mediados de julio el recurso al decreto municipal de las terrazas. Es una resolución que el Ayuntamiento aprobó en mayo al objeto de hacer frente a las restricciones de aforo impuestas por el coronavirus. Ahora, la Asociación de Vecinos "Pérez de Ayala" reclama la anulación de dos nuevas licencias municipales de terrazas en la plaza del Fontán al considerar que no respetan la distancia, no han pedido autorización a las comunidades colindantes, no existe suficiente espacio en el entorno y tampoco se ha comunicado la instalación a Cultura por ser un espacio protegido.