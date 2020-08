"Creí que podía sumar, pero estaba en un partido que no respeta sus valores"

La cantante Anabel Santiago fue en las últimas elecciones el fichaje estrella de Somos Oviedo. El viernes pasado, renunciaba a su acta de concejala, lo que ha abierto una profunda crisis en el seno de la marca ovetense de Podemos. En esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA apunta directamente a la portavoz Ana Taboada y asegura que ahora solo quiere "salir de ese ambiente tóxico y recuperarme de este episodio, con ganas de dedicarme a cantar y a ser profesora". Taboada no respondió ni el viernes ni ayer a las llamadas y mensajes de este periódico para que ofreciera su versión.

- Aludió el día de su dimisión a un "ambiente irrespirable".

-Entré como independiente en Somos y lo asumí por convicciones. No tenía necesidad de meterme en política. Lo hice porque creía en el proyecto y creía en Ana Taboada, que fue la que me llamó. Una vez dentro, después de tres o cuatro meses en los que más o menos las cosas iban bien, empiezo a darme cuenta de que el clima laboral se convierte en tóxico por actitudes de Taboada hacia mi persona. Empiezan a no cumplirse las máximas políticas de las que tanto alardean tanto ella como su grupo político. Y entro en una debacle de persecución, de hostigamiento, de malas artes y de maniobras feas. Por eso llego a la dimisión.

- Detalle los encontronazos.

-Yo pensaba que Taboada iba a ser mi mentora. Como había sido vicealcaldesa, la tenía de referente para poder aprender a realizar mis funciones. Me empecé a dar cuenta de que pasaba algo raro cuando empieza a aportar información errónea que yo después tenía que llevar a las comisiones. Iba a esas comisiones y, evidentemente, erraba muchas veces. Volvía al grupo municipal y me montaba el pollo. Luego hubo una sucesión de situaciones que me empezaron a alarmar profundamente.

- ¿Por ejemplo?

-Cuando la jefa de prensa grababa un vídeo político conmigo, Taboada se enfadaba y decía que quería grabar ella también. Quise hacer un programa de entrevistas con gente del mundo de la cultura para apoyar al gremio desde el grupo municipal. Me negó presupuesto para hacerlo alegando que no había dinero, cosa que era falsa. Luego lo hice online en mi casa durante el confinamiento y tuvo éxito, todo el mundo lo vio. Entonces montó en cólera. No soporta que los demás brillen. Creo que el problema que tiene ella es que se dio cuenta de que tanto Rosón (el otro concejal del grupo) como yo somos personas que le hacemos sombra de alguna forma. O que se siente insegura por motivos que desconozco. Y entonces lo que hace es atacar en "petit comité". Es una persona muy infantil que, cuando no tiene lo que quiere, patalea, llora y se enfada.

- ¿Desde el principio?

-A los tres o cuatro meses de estar en el grupo empezó a variar su comportamiento hacia mí. Luego, cuando algo me salía bien o cuando tenía un buen Pleno, o la gente venía a felicitarme por alguna acción política, me mandaba a ordenar carpetas a la sala de ordenadores. Esto es así. A estas acciones me negué muchas veces. Le decía que yo era tan concejala como ella.

- Bueno, usted también era concejala.

-Sí, lo que pasa es que me machacó mucho con ese abuso de poder de ser portavoz, que lo utilizó hasta el final. Hasta que un buen día me retiró el saludo y empezó a tener comportamientos extrañísimos.

- ¿Cuándo fue ese "buen día"?

-Fue en enero. Todo esto explotó a raíz de la persecución contra mí del PP, cuando me querían abrir el expediente por incompatibilidad. Ella me dijo que me iba a poner en contacto con un asesor legal para que me hiciera un informe para estar cubierta con el tema de la incompatibilidad. Taboada me dijo que teníamos que tener ese informe y que, una vez más, el grupo municipal no tenía dinero y que tenía que pagarlo de mi bolsillo. Ascendía a 3.000 euros. Me adelantó que el informe estaba encargado y que yo tenía que asumir esos costes. Me reuní con el asesor y me quedé de piedra cuando él mismo me confirma que el informe no es necesario. Cuando salí de la reunión le dije que no iba a encargar ese informe y me dijo que la estaba desautorizando. Ardió en cólera y me dijo que no contara con ella para nada más en mi vida. Al día siguiente, ni los buenos días.

- Hablamos de enero de 2020.

-Sí. Hubo a posteriori una reunión en el grupo municipal para intentar reconducir la situación en la que ella admitió lo del informe. Hay testigos de que así fue. Admitió que fue un fallo sin intención y que no se había dado cuenta. Dijo que iba a cambiar. Salí aliviada. Pero al día siguiente todo fue a muchísimo peor. Empezó para mí el infierno absoluto.

- ¿A peor en qué sentido?

-Es muy duro acudir a tu puesto de trabajo y que la portavoz no te dirija la palabra, que la portavoz te ponga música clásica a todo volumen a las nueve de la mañana en un despacho común, que tu portavoz te dé la información errónea que dije antes. Ella tiene una posición de poder muy jerárquica.

- Pero usted no parece sumisa precisamente.

-Sí, pero doblegué muchísimo. La autoestima me la machacó. Tardé en llegar a este punto de dimitir, pero era una cuestión de dignidad. Me dejé mucho en el camino. Vivía en Gijón y me cambié de residencia a Oviedo. Aposté por un proyecto en el que creía, dejando a un lado mi carrera docente. Incluso asumí las consecuencias para mi carrera artística. Sabes que en el momento en el que te metes en política a algunos no les va a agradar. Aun así la gente me quiere mucho en Asturias. Eso me reconforta.

- Regresemos al episodio de la música. ¿Cómo fue aquello?

-Llegaba y no me decía ni buenos días. Yo le decía buenos días y me quedaba con la respuesta en el aire. Se sentaba en su mesa con su ordenador y creo que me ponía no sé si Mozart o Bach. Yo no pensé que fuera así. Pensaba que era una persona amable, sencilla, maja y cariñosa. Y me encontré con todo lo contrario. Al día siguiente fui con mis cascos y me ponía mi música para no escuchar la serenata. En conclusión, creí que podía sumar a la política municipal y me di cuenta de que estaba en un partido que no respetaba sus valores y sus máximas. Taboada creo que tiene los valores de la derecha más rancia. Es una persona clasista y machista, sobre todo con las mujeres. Ese discurso feminista, de cuidados, es una farsa.

- ¿Tiene testigos del maltrato?

-No lo llamaría maltrato. Lo llamaría persecución, hostigamiento y entorno laboral muy tóxico. Es muy difícil de demostrar un machaque continuo. A nivel municipal recibí más apoyo de concejales del PSOE como Lucía Falcón o Diego Valiño que de los de mi propio grupo. Otra cosa muy llamativa es que hubo un día en que me pidió explicaciones acerca de mis ingresos como artista. Decía que ella tenía que controlar todo.Y le dije: "Lo siento pero en mis ingresos artísticos soy mi propia dueña. No puedo compartir eso contigo".

- ¿Y a qué cree que se debe esta situación que está contando?

-Se dio cuenta de que yo podía servir para la política y que podía hacerle algún tipo de sombra. Pero en ningún momento entré para eso. Entré para ayudar al grupo municipal y defender los intereses de los ciudadanos de Oviedo. Pero eso no se me fue permitido.

- ¿Todo se desató porque Taboada vio en usted una rival?

-Yo no quería ser eso. En ningún momento entré con ese afán, pero en su cabeza no sé qué tenía. Esa misma obsesión también la tiene con Rubén Rosón. Durante toda la época del confinamiento estuvo exigiéndole que donara su sueldo de médico al grupo municipal. Y todos estos meses estuvo diciendo que Rosón incumplía el código ético. Y Rosón tuvo que exponer sus nóminas públicamente, demostrar hasta con un "power point" que él en todo momento se ajustaba al código, que no estaba cobrando de más. Fue un acoso y derribo. Ese acoso y derribo de Rubén Rosón durante el confinamiento por el coronavirus llevó a que otros compañeros del grupo municipal dimitieran. No soy la primera que se está yendo en cuestión de meses.

- ¿Quién más?

-Un asesor. Pero a mí me decían: "Aguanta por el proyecto político, aguanta. Si te vas tú esto va a ser un desastre". Pero es que mi salud se resintió mucho. Perdí la autoestima, empecé a tener taquicardias y ataques de ansiedad. Yo soy una persona fuerte. Pero me sentía ninguneada, humillada. Me estaba machacando. Puliendo, puliendo todos los días. Y esto es así. Hay muchas funcionarias que trabajan con ella que pidieron el traslado.

- ¿En algún momento hubo dentro de Somos Oviedo alguna propuesta o iniciativa para que Taboada dejase la portavocía?

-Sí. Se valoró un cambio de portavocía, pero dijo que ella no se bajaba de ahí. Yo escribí una carta a uno de los plenarios que se hicieron en la que planteé todas la situación, conté todo lo que estoy contando ahora y la mayoría de los integrantes de Somos Oviedo miraron para otro lado. Hubo un subgrupo que me apoyó, entre ellos Rubén Rosón. Esa carta llegó a posteriori de una reunión donde yo acudí presencialmente a contar y a exponer lo que estaba pasando. Expuse que la situación estaba afectando a mi salud, que había que hacer algo. En la reunión pensé que me iban a respaldar. Dije que no iba a compartir espacios comunes con Ana Taboada. Y dejé de ir a la oficina. Y eso ella lo utilizó para decir que era una vaga. A la oficina con ella yo no quería ir. Tengo un miedo adquirido a su persona.

- ¿Lo denunció en más instancias políticas?

-Yo elevé esto a Podemos Asturias y lo elevé a Podemos estatal. Lo máximo que hicieron por mí fue mirar para otro lado. La gota que colmó el vaso fue la inacción a nivel de partido. Me dejaron sola y permitieron que dimitiese. Realmente, les vino bien que lo hiciera.

- ¿Cómo lo elevó?

-Comentándolo. Personalmente hablé con Daniel Ripa, secretario general de Podemos en Asturias. Entendió la situación, pero la inacción fue su respuesta.

- ¿Por qué cuenta públicamente todo esto?

-Hay que desenmascarar a esta gente. Se le llena la boca de feminismo, de política de cuidados, sororidad y lucha de clases. ¿Cómo es posible? ¿Hasta qué nivel llega la ambición política de Taboada? No lo entiendo. Somos concejales de la oposición. ¿Era tan difícil trabajar cuatro años mano a mano los tres por los ciudadanos de Oviedo? ¿Sabe a qué suena esto? A que me utilizaron para ganar votos. Utilizaron mi imagen. Y una vez utilizada y exprimida, como no sacaron el resultado que querían, se dijeron: esta ya no nos sirve. Me engañaron a mí y a los doce mil votantes de Somos.