La Policía Local echa el freno a los rallies

"Sierra 1 a Sierra 2. Accedemos uno por cada lado para que no se pueda escapar". Una vez recibida la orden del subinspector Bernardo, los dos furgones de la Policía Local de Oviedo se bifurcan en la rotonda de La Corredoria, cada uno por una calle. Son las once de la noche y comienza entonces el servicio nocturno especial de los fines de semana, al que asiste LA NUEVA ESPAÑA. Los agentes tienen varios cometidos. El primero, el control de las carreras ilegales que llevan días celebrándose en la zona. Después, las mascarillas, en locales de ocio y terrazas. La noche acabará con una intervención en un local de González Besada por música en directo sin autorización, doce multas por no llevar tapabocas, una por alcoholemia penal, ocho más por hacer botellón en la Tenderina, otra por saltarse el horario de cierre en la calle Benjamín Ortiz y tres incumplimientos de la ley de Seguridad Ciudadana.

La primera acción es en La Corredoria. Los policías llevan varios días preparándose y controlando el lugar, desde que recibieron la primera queja, pero es un proceso complejo de control, identificación de los infractores y corrección. En el cuartel de la Policía del Rubín comienza el turno con humor. Los agentes preparan los chalecos, las linternas y el resto del equipo.

Es noche de viernes, pero para la Policía Local de Oviedo no tiene nada de festiva. Más bien todo lo contrario. "Hay mucha comedia, si no la jornada es muy larga", dice el agente José Fernández, antes de empezar el turno. Su semblante cambia y se vuelve serio cuando comienza el servicio. Ni una broma. Desde las once que comienza la patrulla, después de la reunión de equipo, hasta las siete y media de la madrugada les queda una ardua noche por delante.

El primer problema que tienen que solventar son las carreras ilegales de coches en La Corredoria. No es un cometido fácil y la única opción que tienen es "pillarlos por sorpresa". Tienen estudiada la zona habitual donde se realizan y saben el punto exacto donde comienzan los controles. "A la espera. Cuando vayas a entrar manda una indicación y entramos juntos", le dice el subinspector Bernardo al subinspector Iván, cada uno en uno de los furgones recién estrenados de la Policía. El "Sierra 1" y "Sierra 2".

Se colocan cada uno en un lado de la rotonda para realizar la ronda. "No podemos estar mucho tiempo porque se avisan entre ellos por el móvil del punto en el que nos ponemos y lo evitan", explica Bernardo González. Se colocan los chalecos, los conos y con un indicador reflectante comienzan a parar coches. Realizan dos controles: la mascarilla bien colocada e identificación de los integrantes del vehículo. De esta forma pueden detectar si hay alguna irregularidad. La noche del viernes, gracias a los agentes, es calmada en La Corredoria. Su labor evita las carreras.

La siguiente parada es en Gascona. Mientras los furgones bajan la calle con las puertas abiertas para estar más operativos, los agentes van haciendo paradas en las terrazas para controlar que se cumplan las medidas de seguridad. Si hay alguna incidencia, lo primero que hacen es informar. Solo si la cosa se torna complicada o si la falta es muy grave llega la multa. " Corregimos, educamos y sancionamos. Por ese orden", explica Bernardo. Aunque en ocasiones, según cuenta este policía, las circunstancias hacen que se vean obligados a saltarse algunos pasos. La ruta de los vinos, la plaza del Sol son los siguientes capítulos de una patrulla que vela por la seguridad de Oviedo y de sus ciudadanos hasta que despunta el alba.