Camareros y empleadas del hogar sin trabajo por el covid, los que más ayuda municipal piden

Trabajadores de la hostelería y empleadas del hogar en situación contractual irregular que se han quedado sin ingresos. Estos son los dos perfiles profesionales que más acuden al programa de ayudas de emergencia social por el covid denominado "Oviedo contigo", mediante el cual el Ayuntamiento lleva distribuidos un total de 571.585 euros.

Según ha detectado el área de Servicios Sociales, a cuyo frente está la concejala Leticia González (PP), los trabajadores de la hostelería que recurren a este programa para la adquisición de alimentos y productos higiénicos estaban en una situación laboral irregular y, además, al no haber tenido una trayectoria prolongada, disponían de una reducida capacidad de ahorro. El cierre y las restricciones que sigue afectando al sector a nivel nacional les han llevado a una situación de gran necesidad. El otro perfil profesional con el que más se están encontrando los técnicos del sector es el de mujeres empleadas del hogar que también estaban trabajando en una situación irregular y que, por tanto, no se pueden beneficiar ahora de otro tipo de ayudas públicas. Se trata de personas que, además, suelen tener cargas familiares y que quedaron sin ingresos al no poder ir a las casas en las que prestaban servicios debido al confinamiento y a las medidas para controlar la pandemia.

Por lo que concierne a la procedencia de las solicitudes de estas ayudas de emergencia para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus, casi una de cada cuatro que llegan al Ayuntamiento son de vecinos de los barrios de Pumarín y Teatinos. En concreto suman un 24 por ciento del total. Le siguen Ventanielles, el Cristo, la zona centro y Vallobín, con alrededor de un 13 por ciento en cada área. Con carácter general, los responsables de Servicios Sociales atienden a través de "Oviedo contigo" a dos perfiles de familias solicitantes. Por un lado, aquellas que atraviesan importantes dificultades económicas por perdidas de empleo y cuyos ingresos hasta la activación del estado de alarma eran escasos pero regulares. Por otro, familias que contaban con empleos precarios pero que les permitían mantener su economía sin apoyos de ningún tipo.

Hasta los primeros compases del presente mes, el Ayuntamiento habían abonado un total de 1.289 ayudas del plan de emergencia, por un importe de 571.585. Más en detalle, 1.054 beneficiarios recibieron el dinero a través de transferencias bancarias y otros 235 lo hicieron utilizando la modalidad de tarjeta monedero. Según los portavoces municipales, esas cifras "demuestran lo fundamental que resulta este programa para los sectores a los que más ha castigado esta terrible crisis". "Desde al Ayuntamiento se tuvo la convicción de que lo más importante era dar todas las facilidades a los ciudadanos para que las ayudas llegaran lo más rápido posible, por eso se articuló un procedimiento de solicitud sencillo, veloz y cómodo, a través de un sistema telemático", añaden los mismos portavoces del gobierno que lidera el popular Alfredo Canteli.

"Oviedo contigo" es un programa de concesión de ayudas para gastos de alimentación e higiene destinado a aquellos ovetenses que se hayan quedado sin recursos tras perder sus ingresos habituales como consecuencia de la pandemia. Se trata de aportaciones trimestrales que oscilan entre los 400 y los 600 euros, en función del tamaño de cada unidad familiar que se vea obligada a recurrir a este plan de asistencia social.

Tras la valoración inicial de las solicitudes se ha podido determinar que el 16 por ciento de las mismas las realizan personas que viven solas. El 21 por ciento corresponde a familias monoparentales (madre o padre con menores a cargo). Además, en cuanto al número de integrantes, el mayor porcentaje lo representan las familias compuestas por un solo miembro (29,17%), seguidas muy de cerca por las familias integradas por dos personas (23,78%). También resultan significativas las familias de tres o cuatro miembros, con el 19,95% y el 15,93% de las peticiones, respectivamente.

"El compromiso del Ayuntamiento y de esta Concejalía con todas las personas que necesiten cualquier tipo de amparo es total. En eso estamos trabajando y seguiremos haciéndolo decididamente, las cifras y los hechos lo están demostrando", subraya Leticia González. La edil del área también enfatiza que "en el equipo de gobierno dirigido por Alfredo Canteli fuimos muy conscientes desde el principio de la magnitud de la crisis social que se vislumbraba y dimos un paso, podríamos decir que capital, a la parte social dentro de nuestro plan de recuperación económica y social, dotado de 21 millones de euros, comprometiendo la nada desdeñable cifra de 3,5 millones ? para financiar las ayudas de emergencia para el bienio 2020-21", "Y ello sin contar con las consignaciones económicas del resto de líneas establecidas en el plan general", añade la concejala.

Para González, se trata de "la constatación del firme compromiso de este gobierno con los colectivos que más lo necesitan, porque el PP es el partido de las personas, siempre son nuestra prioridad y siempre lo serán". "Las políticas sociales no son un patrimonio exclusivo de la izquierda, como no se cansan de repetir en ese manido y recurrente mantra", apostilla la concejala del área.

González también destaca que "Oviedo contigo" no se limita únicamente a un sistema de ayudas económicas, sino que es "un sistema de atención integral a las familias, enmarcado dentro del plan estratégico social del Ayuntamiento, que pretende estar cerca del ciudadano, escucharle, asesorarle, y ahí es donde juega un papel nuclear el programa de intervención social". El plan, añade la edil, "incluye el seguimiento de casa caso concreto y de sus peculiaridades, para conseguir una atención integral a lo largo del tiempo".