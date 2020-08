El Festival de música indie de La Vega agota sus 1.200 entradas en menos de una hora

Apenas 40 minutos bastaron ayer para confirmar el éxito de una de las grandes novedades del verano ovetense. Esos escasos tres cuartos de hora fueron el tiempo en el que se agotaron las 1.200 entradas distribuidas a través de internet por el Ayuntamiento para el Festival de música indie que tendrá lugar en la antigua fábrica de armas de La Vega, entre el viernes y el domingo. El Consistorio anunció ayer durante la presentación de la cita que su intención es convertir la ciudad en "un referente de la cultura segura" con iniciativas como la de este fin de semana, cuya intención es consolidar el próximo año con una programación más amplia si la situación sanitaria lo permite.

El concejal de Cultura, el edil de Ciudadanos José Luis Costillas, subrayó el esfuerzo realizado por los técnicos municipales para adaptar los protocolos de seguridad a las exigencias cambiantes de la administración regional. "Ha sido un ejemplo de organización coordinada y segura", explicó Costillas, poniendo como ejemplo medidas como la del reparto anticipado de entradas de manera gratuita para controlar los aforos o la adecuación de acceso por dos turnos para evitar aglomeraciones.

En la misma línea se pronunció la edil de Festejos, la popular Covadonga Díaz, quien ve en el festival denominado Vesu (Vetusta Suena) una prueba más de la apuesta de Oviedo por "un modelo festivo capaz de atraer gente de una manera segura". Díaz garantizó el cumplimiento de todas las normativas diseñadas para frenar la pandemia y recordó que están a la espera del visto bueno del Principado para iniciar la contratación de los conciertos de San Mateo. "Hemos demostrado que se están haciendo las cosas bien, pero desde el jueves que entregamos el protocolo no hemos recibido respuesta", explicó la concejala en referencia a las modificaciones por las cuales el Ayuntamiento, entre otras cosas, reducía el aforo de los conciertos del Auditorio de 800 a 700 personas.

Por su parte, el director artístico del festival, Íñigo Domínguez, quiso reconocer el esfuerzo realizado por la administración local para sacar adelante esta nueva cita musical en La Vega. "Esperamos que esto sea la semilla para organizar un gran festival el próximo año", apuntó Domínguez, reconociendo que las limitaciones sanitarias impidieron organizar un evento de mayor envergadura. "Hemos traído grupos punteros a nivel nacional, pero al final no han podido venir varias bandas británicas que teníamos previstas", dijo para luego puntualizar que el carácter internacional del evento se limita este año a la banda portuguesa "First Breath after Coma".

Desde la organización coinciden en valorar muy positivamente el hecho de haber conseguido el visto bueno sanitario para la celebración de unos conciertos que comenzarán el viernes a las 21.00 horas en la Nave de Cañones de la fábrica de armas de La Vega con la actuación del grupo madrileño "Antifan" y la banda navarra "El Columpio Asesino"

El festival continuará el sábado con una doble sesión protagonizada por otros cuatro grupos y artistas. Al mediodía, el proyecto del madrileño Lucas Iglesias, "Confeti del Odio" y el coruñés Xoel López, protagonizarán una sesión vermú que tendrá como escenario de excepción la plaza de la Escuela de Aprendices. Ya al anochecer, a partir de las 21.00 horas, los portugeses "First Breath After Coma" y los madrileños "Rufus T. Firefly", animarán al público en la Nave de Cañones.

El festival, definido por Costillas como "una novedad sin precedentes en la ciudad", se despedirá el domingo a partir de las 13.00 horas en el patio de la fábrica con las bandas "Colectivo da Silva" y "La Bien Querida".

Desde el equipo de gobierno califican como "broche de oro" al verano cultural de Oviedo los tres festivales previstos en los próximos tres fines de semana con La Vega como escenario de referencia. El propio edil de Cultura valoró muy positivamente la incorporación de tres nuevas citas para este año, pues además del festival musical de este fin de semana, Oviedo contará el próximo fin de semana con el festival de artes escénicas Cafka y el primer fin de semana de septiembre La Vega volverá a acoger un nuevo festival, en esta ocasión sobre nuevas tecnologías y su impacto en el arte y otras disciplinas culturales.