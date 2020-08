El Ayuntamiento mejora los accesos y la iluminación en el Parque de Invierno

La concejalía de Infraestructuras, a cuyo cargo está Nacho Cuesta (Cs), ha ejecutado en las últimas semanas varias actuaciones de mejora en el Parque de Invierno y su entorno. Se trata de obras que las asociaciones vecinales de la zona llevaban años reivindicando. En concreto, se ha actuado en el acceso por Pedro Masaveu, con la pavimentación y la colocación de una barandilla en el camino que va desde esa calle hasta las instalaciones deportivas. Además, se ha procedido a la instalación de dos rampas para facilitar el acceso de sillas de ruedas y de bebés, así como a la construcción de badenes para la reducción de la velocidad del tráfico en la zona.

La actuación ejecutada por Infraestructuras en este enclave de la ciudad también incluyó la colocación de varios puntos de luz en la zona del hórreo, que carecía hasta ahora de alumbrado. Se trataba de otra de las grandes reivindicaciones de los vecinos y usuarios de este espacio público.

Nacho Cuesta realizó una visita al Parque del Oeste, acompañado de vecinos del barrio y del director general de Infraestructuras, Ignacio Ruiz Latierro, para comprobar las mejoras acometidas en la zona. El también teniente de alcalde señaló, además, que está pendiente la reapertura del bar ubicado en el Parque de Invierno, en Pedro Masaveu, que lleva cerrado desde 2016.

El Consistorio decidió no renovar el contrato con los anteriores adjudicatarios del bar después de recibir numerosas quejas de usuarios, centradas en la baja calidad del servicio y en que el local no abría con una mínima regularidad. Dispuesto a readjudicar el establecimiento cuanto antes, el tripartito llevó a cabo a principios de 2017 diferentes obras de mejora en el deteriorado inmueble. Así, por ejemplo, se ejecutaron diferentes labores de limpieza y pintura, además de reparaciones en la fontanería y en el sistema eléctrico. Sin embargo, no se pudo cerrar la nueva adjudicación.