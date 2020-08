Los bares de copas descartan abrir por las mañanas para compensar pérdidas

Los bares de copas de Oviedo no abrirán sus puertas pese a la resolución municipal aprobada ayer por el teniente de alcalde y responsable de Licencias, Nacho Cuesta (Ciudadanos), que les permite abrir desde las once de la mañana hasta la una de la madrugada para compensar las pérdidas que les supone el recorte del horario en el ocio nocturno.

La asociación de bares de copas de Oviedo, Abaco, emitió ayer un comunicado en el que aseguran que "de nada sirve esta modalidad de licencia propuesta por el Ayuntamiento y tutelada por el Principado ya que nos elimina algo fundamental, la música y el horario".

La resolución municipal permite a los bares de copas abrir, pero les impide poner música, servir comidas y tener terraza si anteriormente no tenían licencia para ello. Se les permite abrir pero con restricciones que no convencen a los hosteleros. "Hemos decidido que nadie solicitará dicha licencia (sin ningún perjuicio por ello) y seguiremos cerrados injustamente exigiendo un plan económico específico", añaden los hosteleros. Bajo el lema de "Queremos trabajar", los empresarios de la noche anuncian "movilizaciones en el caso de que los responsables de las dos administraciones (Ayuntamiento y Principado) no se sienten a negociar nuestra supervivencia".

Los empresarios agrupados en Abaco han mostrado su malestar en numerosas ocasiones ya que se sienten discriminados frente a otros sectores que en buena medida han podido recuperar su actividad.

El Ayuntamiento de Oviedo, al igual que hizo el de Llanes o el de Gijón, aprobó la resolución para que puedan abrir en otro horario. La medida se tomó después de la orden gubernamental del pasado día 18 en el que se decretaba el cierre de todos los locales de ocio nocturno. Fue una de las once medidas consensuadas por las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas para evitar rebrotes de coronavirus.