La jueza manda a prisión al hombre que apuñaló a su mujer en San Claudio

La jueza de Violencia de Género de Oviedo dictará en pocos minutos el ingreso en prisión del hombre que apuñaló dos veces en el costado a su mujer en la vivienda de ambos en la calle Joaquín de Xuno de San Claudio, unos hechos ocurrido en la noche del miércoles. El hombre ha declarado que no recordaba lo que había ocurrido. Su esposa, que ya ha recibido el alta, indicó a la jueza que no se había producido otros incidentes violentos (aunque los vecinos aseguran que no era la primera vez que la Guardia Civil acudía a la vivienda) y que el incidente del miércoles por la noche "era muy raro" apuntando a la posibilidad de un brote psicótico, como ya indicaron fuentes sanitarias.

La letrada del hombre, Arancha Francesena, pedirá que se le realice un examen psiquiátrico, ante la posibilidad de que hubiese sufrido un ataque psicótico. "Nuestra intención es que salga cuanto antes de prisión", indicó. El hombre tuvo problemas con el alcohol en el pasado, aunque al parecer los había superado.

Tras escuchar tanto al detenido como a la víctima, la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión sin fianza del investigado, por riesgo de reiteración delictiva. A la una y media de la tarde, la jueza estaba a punto de dictar el auto de ingreso en prisión.