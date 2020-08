La pasión musical de Gloria

Nadie disfruta más de los conciertos del verano ovetense que Gloria Álvarez. Como son gratis y ella es una apasionada de la música asiste a todos. Ya va por cincuenta. Llega al recinto de la plaza de la Catedral, tras seguir las indicaciones de la agenda de LA NUEVA ESPAÑA, que lleva guardada en el bolso, y se dirige al acomodador Carlos Flores. Él, al verla, achina los ojos y sonríe bajo la mascarilla. Su trato es familiar. Se ven casi a diario. Gloria solo falta a aquellas citas en las que se le solapan los horarios de varios sitios y tiene que escoger. "Lamento los dos que me cancelaron por la lluvia y de alguno me fui porque hacía frío", señala frunciendo el ceño.

Todos los organizadores la conocen por su nombre y ella no deja que ninguno la trate de usted. "Me gusta que me llamen moza o chavala, como cuando despachaba en mi farmacia de la Argañosa antes de irme a vivir a León, mi tierra natal", explica. Prefiere no decir su edad y tampoco da pistas. Ya jubilada desde hace años, regresó a Oviedo desde León y se siente prácticamente asturiana. La primera vez que vivió en la ciudad fue cuando era estudiante. El primer año de Farmacia era común con Química y por eso lo cursó en la Universidad de Oviedo. Sus descansos entre clases, hace alrededor de setenta años, eran en el mismo lugar donde disfruta ahora de algunos conciertos veraniegos, el claustro del edificio histórico de la Universidad.

Gloria Álvarez regentó una botica en la Argañosa durante 16 años. Traspasado tres veces, el negocio sigue en activo. Tras jubilarse, el reuma la hizo volver a su casa de León, pero en cuanto pudo regresó a Oviedo. Lugar "de gente muy amable", donde se siente como en casa y de donde no tiene intención de moverse nunca más.

"Lo que más me gusta es el sol, los niños y la música, por ese orden", afirma con contundencia. Sus conciertos favoritos son los de la Banda de Música de Oviedo. Su "descubrimiento", Antón Menchaca. Y aunque las medidas de seguridad impiden que se levante del asiento, lleva el baile "por dentro". Con el pie marca el ritmo de la música y con algunos pasodobles menea la cabeza. "Hoy no te pude traer la foto que te había prometido. Te la traigo mañana", le dice a Marigel Fernández, acomodadora del Bombé con la que ya tiene gran confianza tras este intenso verano musical.