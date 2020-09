Detenidos tres menores tras asaltar a un hombre con un cuchillo jamonero

Una chica y dos chicos de 16 años de edad han sido detenidos ayer por la mañana tras asaltar y agredir a un hombre de 49 años en la calle Mateo Llana, en el barrio ovetense de Vallobín. Cuando el hombre salió de su casa para ir a trabajar minutos antes de las nueve de la mañana se percató de que le seguían los tres chavales. Le pidieron 4,50 euros para un taxi y él contestó que no llevaba la cartera. En ese momento uno de los chicos se levantó la camiseta mostrando un cuchillo jamonero de 17 centímetros de hoja con el que pretendía intimidar a su víctima. "Me lo das o me lo das", le amenazó.

La chica se abalanzó sobre el hombre intentando quitarle la cartera. La víctima logró zafarse de la joven, pero otro de los agresores le propinó una patada en el estómago.

El hombre había avisado ya a la Policía Local cuando los asaltantes le interpelaron. La central recibió minutos después otra llamada para pedir a los agentes que se diesen prisa, que la víctima estaba siendo agredida por los menores.

Los testigos que se encontraban en la zona lograron detener la agresión. Los tres asaltantes abandonaron la zona, pero fueron localizados minutos después por la Policía Local, que procedió a su detención. A pocos metros se localizó el cuchillo que uno de ellos, según dijeron los testigos a la Policía, había dejado en el alféizar de una ventana.

Al sospechar que habían consumido algún tipo de sustancia la Policía les registró y le incautó a uno de ellos un Trankimazin.