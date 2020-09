La juez deja en libertad al acusado de asesinar a su mujer en un portal de Oviedo

La magistrada sustituta del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Oviedo ha dejado en libertad al hombre que fue detenido el sábado como presunto autor de la muerte de su pareja. Después de tomarle declaración, y en vista que el ministerio fiscal no ha solicitado prisión para el acusado, la magistrada dictó la orden y el hombre salió libre de los juzgados de Llamaquique. El acusado, no obstante, seguirá unido a la causa, que continuará instruyéndose por un delito de lesiones, sin perjuicio de que dicha calificación pudiese modificarse a lo largo de la instrucción.

Según fuentes judiciales, el hombre negó la agresión y afirmó que sólo sujetó a la mujer para que no se marchase del lugar y que a continuación ella se había desplomado. El avance del informe forense, recibido en sede judicial, atribuye el fallecimiento a causas naturales derivadas de las numerosas patologías previas que sufría la mujer. Según la versión de la Policía, que tuvo acceso a las cámaras del portal en el que ocurrieron los hechos, en el número 8 de la plaza Primo de Rivera, el hombre le habría dado un puñetazo a su pareja antes de que esta entrase en parada cardiaca.

Supuestamente no era la primera vez que le pegaba. Al menos eso es lo que aseguran los vecinos que conocen a la pareja. "Decía que le tenía pánico", explica una mujer que prefiere mantenerse en el anonimato. "Ella tiene problemas de salud. Estaba cada dos por tres en el hospital por temas del corazón y otros achaques, pero siempre me decía que prefería estar allí porque así no tenía que estar con él en casa", añade.



Concentración

La pareja, que reside en el tercer piso del edificio, solía ejercer la mendicidad. El presunto agresor, de hecho, es muy conocido por pedir a las puertas de un concurrido supermercado de la zona. "Ella va a la iglesia de Salesas, pero siempre me dice que al volver le quita todo el dinero. Llevaba tiempo diciendo que no estaba segura con su pareja", explica otra vecina.

Precisamente casi al tiempo en que el acusado quedaba en libertad se sucedía a las puertas del Ayuntamiento de Oviedo una concentración de repulsa contra la violencia machista convocada por el Principado, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno en Asturias. El Principado había confirmado que sobre el detenido no constaban denuncias previas ni tenía ninguna orden de alejamiento sobre su pareja de hecho.