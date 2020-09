Asturias presume de dama y caballero

Marina Rodríguez Paredes, de Grado, de 20 años, estudiante de Magisterio Bilingüe, y David Santos, de Gijón, de 18 años, estudiante de segundo de Bachiller y futuro opositor a policía, se coronaron ayer como "Dama y Caballero de Asturias" 2020, en una brillante gala celebrada en el Castillo de la Zoreda, presentada por la periodista Sonia Alba, bajo la dirección de Mónika Rodríguez Colombo.

"Me encanta la interpretación y hablar en público, creo que el jurado ha valorado mi belleza natural y también mi desenvolvimiento con las preguntas, especialmente en inglés", aseguró la nueva "Dama" tras recibir los atributos del título de manos de su predecesora, la avilesina Melany Pérez. "Estoy muy contento con el premio, es una experiencia nueva, me llamaron en un casting y aunque esto no altera mis planes de opositar, igual es una forma de acercarme más al mundo de la moda, que me encanta", señaló el nuevo "Caballero".

Belleza, saber estar, presencia en redes sociales y sobre todo mucha curiosidad por todo lo que les rodea son características que comparten ambos ganadores con el resto de los finalistas de una brillante gala rodeada de medidas de seguridad anticovid y de glamour a partes iguales.

"Para mí la educación es tan importante o más que la imagen", aseguró David Santos, que, aunque se asustó un poco ante la pregunta en inglés, salió airoso con la respuesta. "Estaba tomando algo con mi familia en Grado y alguien a quien no conocía me ofreció presentarme al casting", explicó Marina Rodríguez, hija del exportero del Sporting Pedro Rodríguez Alfaro, visiblemente emocionada. Los ganadores representarán a Asturias en la final de la gala nacional. "Será una experiencia inolvidable", recalcaron los nuevos reyes de la belleza regional.

Por la pasarela también desfilaron a lo largo de la tarde el resto de finalistas: Alberto Martínez, Yoel Quirós, Jorge Nardelli, Aitor García, Pablo López, Alejandro Moro, Andrés Cueva, Raúl Menéndez, Bruno Ginobili, Alba López, Maira Arias, Gabriela Villa, Paula López, Alba Granda, Paula de Luis, Adriana Cameron, Mireia Norniella y Catherine Peláez. Los concursantes se presentaron ante el público en tejanos y camiseta de lencería y vestido de gala. También respondieron a las preguntas del jurado, presidido por Mónika Colombo y formado por Lucía Allande, doctora de estética; María Barcia, influencer y personal shopper; Lili Lifer, maquilladora del certamen; José Luis Velázquez, director y guionista; Juan Alberto Fernández, bloguero; Silvia Díaz Queipo, directora ejecutiva de Language Kingdom; Eduardo Castejón, actor y director asturiano; Melanny Pérez, "Dama de Asturias" 2019 y el exatleta Santiago Pérez.

Mónika Colombo Rodríguez, directora del certamen, afincada en Italia y representante de su sobrino, el cantante Tony Colombo, así como de la influencer Tina Rispoli y de su marido Santo Colombo, boxeador profesional y trece veces campeón italiano superwelter, tampoco ocultó su alegría por el impecable transcurso de gala, que abrió el grupo de baile de la Academia de Baile de Oviedo, con una original coreografía.

"Tras emprender el proyecto de Mujeres Empoderadas Astures, me dieron la oportunidad de poder dirigir el certamen de 'Dama y Caballero', así como el de 'Miss Turismo Asturias, Cantabria y Euskadi' y 'Mister España', un desafío que no dudé en afrontar, con la idea de devolver a Asturias el glamour que había perdido hacía unos años y tratando de traer un modelo más internacional y centrado no solo en el certamen, sino en el resto de acontecimientos que giran en torno a él", afirmó Rodríguez Colombo.

A lo largo de la gala destacaron las medidas para garantizar la seguridad tanto de los asistentes como la de los participantes, con distancias de seguridad, uso obligatorio de mascarilla y geles hidroalcohólicos en todo el espacio.

"El certamen de este año, se inspira en los grandes certámenes internacionales. Fuera de España, los concursos de este tipo, van de la mano del sector de la moda, del estilismo y de la estética, y se les da la importancia que se merecen ya que son un reclamo y un nexo de unión entre dichos sectores y otros", añadió la organizadora.

La actual edición del certamen busca, además, poner el foco en las "Damas y Caballeros" participantes, formándolos como verdaderos futuros profesionales de la moda o la televisión. Este año se ha buscado innovar y dar un toque de glamour a nuestra región haciendo visibles a otros sectores que lo son menos dentro del propio certamen, lo que dio como resultado un evento social más que un certamen de belleza en sí mismo; con un ambiente más plástico y engalanado, que aglutinó belleza, moda y música.

Entre las artistas invitadas se encontró Paula Lueje, cantante lírica, ganadora del concurso "Rumbo a la Fama" y finalista del concurso "Joan Massiá" en Barcelona, acompañada del pianista Marcos Suárez. El público también tuvo oportunidad de escuchar a Paula Campomanes, miembro del grupo de pop urbano londinense "Girl Chance", y a Eva Hevia, ganadora de "Orquesta Principado Siglo XXI". La apertura de las puertas se realizó a las cinco de la tarde para garantizar un acceso seguro y escalonado de los asistentes, manteniendo en todo momento las distancias de seguridad interpersonal marcadas en el suelo. A todos se les tomó la temperatura y los datos de contacto. "Entre los objetivos del concurso destaca recuperar para la región el lugar que siempre ha tenido como referente de moda y saber estar", recalcó la directora. "Hemos querido aportar nuestro pequeño granito de arena en la lucha contra la pandemia, no solo con una pequeña aportación económica, sino también haciendo que la gente deje a un lado sus problemas durante dos horas con las mayores medidas de seguridad", remarcó. El jurado dejó claro que a la hora de seleccionar a una "Dama" y a un "Caballero" de este siglo XXI, no solo es necesario enfocarse en la belleza sino en principios, valores y protocolos. "Hay que reinventarse y hacer ver a todos los sectores que la colaboración es indispensable así como la inversión en certámenes y moda. El turismo tiene que colaborar con el sector de los certámenes y moda para hacer de Asturias un referente a la vanguardia de la innovación como lo ha hecho Galicia", explica Mónika Rodríguez Colombo. A su juicio, un ejemplo de este referente es Milán, una ciudad que conoce muy bien. "Sin pretender ser un icono de región comparable si podemos seguir su ejemplo. Es una ciudad que gira en torno a eventos de belleza y moda", concluyó.