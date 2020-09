Una cargadora se lleva por delante una de las columnas originales de El Fontán

Una carretilla cargadora de reparto que daba servicio a un supermercado derribó ayer por la noche, sobre las 23.30 ohras, un pilar histórico del Antiguo. El conductor del vehículo impactó contra una de las pocas columnas originales que quedan en El Fontán, una de las que sostienen el edificio del conocido restaurante Casa Ramón y hace esquina con la plaza Daoíz y Velarde. A consecuencia del accidente, cuyas causas aún no han trascendido, también quedó dañada la barandilla que protege esa zona de los soportales.

Según fuentes del área de Seguridad Ciudadana, no hubo que lamentar daños personales y tampoco se teme por el estado del edificio, ya que la columna derribada no era portante. De hecho, el edificio no tuvo que ser desalojado y sólo se colocaron dos puntales en el lugar que ocupaba la estructura como medida de precaución. Actualmente sólo quedan en pie once de las columnas originales de El Fontán.