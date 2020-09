El juez anula la paga extra a 64 policías de Oviedo

El juzgado número 4 de lo contencioso-administrativo de Oviedo acaba de anular el acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo del 19 de diciembre de 2019 por el que se aprobó abonar una paga extra de 1.300 euros a solo 64 policías de la plantilla del área de Seguridad, fruto de una negociación previa con el sindicato Sipla y de una reclamación anterior de 7 agentes por exceso de jornada. El sindicato CSIF y el PSOE acudieron a los tribunales por lo que entendían que era una "cacicada" que dejaba fuera de esta mejora al resto de los agentes y ahora los tribunales les han dado la razón.

En su sentencia, a la que acaba de tener acceso LA NUEVA ESPAÑA, el magistrado considera que lo que debería haber sido una negociación sindical se convirtió, en realidad, "en una negociación con los representantes de un solo sindicato prescindiendo total y absolutamente de las vías establecidas al efecto, carente de una clara y precisa motivación, en el sentido de determinar los excesos horarios en que hubiese incurrido cada uno de los 64 beneficiados, y privando, entre otros, tanto al sindicato recurrente como al portavoz de un Grupo Municipal demandante, de poder participar en la negociación y, en su caso, en la adopción de las decisiones que son de especial trascendencia para la gestión del personal y el presupuesto municipales".

El juez no estima, sin embargo, la petición de elevar la causa a la vía penal, y considera que la acción municipal en busca de un acuerdo, pese a su irregularidad no oculta en principio acciones delictivas.

"No se considera", reza la sentencia, "que lo actuado pueda criminalizarse en la medida en que los responsables municipales no hay duda de que, sometidos a una constante y legítima presión sindical, instrumentalizada en la vía judicial, pueden ensayar distintas vías de solución, sin perjuicio de que a veces, como ocurre en este caso, no resulten jurídicamente afortunadas. En suma y sin prejuzgar lo que pudiera resultar de una investigación en la vía judicial penal, nada de lo examinado por este Juzgado exige que se dé cuenta al Ministerio Fiscal".