Una joven de 23 años, herida grave al caer de un tercero mientras estaba de fiesta

Una joven de 23 años de edad sufrió lesiones de gravedad hacia las dos y media de la madrugada de ayer después de caer a un patio de luces desde un tercer piso en el bloque número 11 de la calle Foncalada. Según fuentes cercanas al caso, la joven estaba de fiesta con unos amigos de su edad cuando se produjeron los hechos. Un vecino del edificio indicó que una amiga testigo de los hechos le contó que la víctima, una joven de Oviedo, se precipitó por la ventana porque "se tropezó". La joven ingresó en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), con lesiones en la cadera y la mandíbula. No se teme por su vida.

Una vecina del piso más bajo estaba durmiendo en el momento del accidente. "Escuché un golpe, pero no me preocupé, porque aquí ha caído de todo, desde un jamón hasta una jaula con un pájaro", aseguró. Pero María Luisa comenzó a preocuparse al escuchar unos quejidos. "Me levanté, abrí la ventana y allí vi a la chica toda dobladina diciendo: 'Ay, ay, ay, ay...'. La tranquilicé y llamé al 112", aseguró la mujer.

Mientras tanto, los amigos de la joven trataban desesperadamente de llegar hasta ella. Creyendo que era la puerta que daba al patio de luces, forzaron a golpes la del cuarto de ascensores, donde se guardan los cubos de la basura. No obstante, la vecina les permitió pasar hasta la terraza a través de su casa. "Les di una manta para que la arropasen y ellos se quitaron las camisetas para hacerle una almohada. Les dije que no le moviesen el cuello no fuese a tener una lesión grave", añade la mujer. La joven no paraba de quejarse, pero no articulaba palabra. No se quejaba especialmente de un zona corporal en concreto. En ese momento llovía y el patio muy mojado.

Al lugar del accidente acudieron de inmediato agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y del Servicio de Atención Médica Urgente, que desplazó a la zona una UVI Móvil. "En diez minutos ya estaban aquí atendiéndola los sanitarios", aseguró la vecina que avisó a las emergencias. "Luego la sacaron del patio de luces a través de la ventana de mi casa y se la llevaron al Hospital", añadió la misma vecina. "Solo hice lo que haría cualquier otra persona en estas circunstancias. Espero que se ponga bien lo más pronto posible", añadió la mujer, que será convocada próximamente para prestar declaración por los hechos en calidad de testigo.

Lo ocurrido era tan extraño que se comprende que los agentes de la Policía Nacional estuviesen interrogando durante largo rato a los jóvenes que estaban con la chica herida, con el fin de determinar sin lugar a dudas qué había pasado en el piso. La joven se precipitó al vacío desde la ventana de la cocina, según afirmaron los testigos. Los agentes completaron el servicio hacia las tres y media de la madrugada, según indicaron fuentes policiales.

Lo cierto es que algunos vecinos del bloque, incluso del tercer piso donde se produjeron los hechos, aseguraron ayer por la tarde que no habían oído nada durante la madrugada. Ayer por la tarde, el encargado de mantenimiento del edificio se esforzaba en la reparación de la puerta que había sido destrozada por los amigos de la joven lesionada.