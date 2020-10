El Ayuntamiento se abre a un acuerdo para compartir usos con EDP en la Fábrica de Gas

El Ayuntamiento de Oviedo y la empresa propietaria (EDP) intensificarán esta semana la negociación con el objetivo de cerrar un acuerdo para que la antigua Fábrica de Gas (o gran parte de ella) pase a manos municipales, sin descartar que la solución definitiva sea el uso compartido de las instalaciones. Según fuentes del Consistorio, los contactos con la compañía han sido "constantes" desde el inicio del mandato. Entre los últimos escollos estaría la descontaminación previa de los terrenos, un trabajo que correrá a cargo de la eléctrica, que para iniciar los trabajos tiene pendiente de resolver la parte administrativa. EDP entregó los documentos pertinentes al Ayuntamiento en el mes de junio y actualmente trabaja en una "documentación complementaria" para que las consejerías de Cultura y Medio Ambiente den luz verde al inicio de la actuación.

Desde el Ayuntamiento se espera que esos informes no se demoren mucho y que sean positivos. Principalmente, porque es el Principado el que insta a la descontaminación de los terrenos. Tras el previsible visto bueno de las consejerías, la expedición de la licencia municipal será prácticamente inmediata. La voluntad del equipo de gobierno de Alfredo Canteli es que los trabajos den comienzo cuanto antes.

Una vez que concluya la descontaminación de la antigua Fábrica de Gas, las partes tendrán varias opciones para llegar a un acuerdo: que el Consistorio compre íntegros los terrenos, que la eléctrica haga una venta parcial o que el Ayuntamiento obligue a la firma a urbanizar la zona a cambio de mantener en su propiedad alguno de los edificios. Esta última alternativa es la que contempla el plan especial para la parcela, aprobado desde 2012. Quedó paralizado con la llegada del tripartito al gobierno, pero sigue vigente en la normativa local.

Durante el anterior mandato, el tripartito ya negoció la adquisición total de la fábrica y la empresa puso una cifra: 4,5 millones de euros. El entonces concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo (Somos), dio por cerrada la operación, pero llegaron las elecciones y no llegó a consumarse. Con el cambio de gobierno parecería lógico que se recuperara el plan original, pero el Consistorio se muestra abierto a fórmulas intermedias. Aun así, fuentes municipales aseguran que las cifras llegarán "cuando se conozca el estado real de la fábrica y sus edificios". Es decir, cuando la empresa concluya los trabajos de descontaminación.

El concejal de Economía, Javier Cuesta (PP), adelantó ayer a LA NUEVA ESPAÑA que el Ayuntamiento de Oviedo no descarta ninguna de las opciones. Ni siquiera la compra total de las instalaciones. "En el caso de que EDP tuviese un interés específico en alguno de los elementos que componen la Fábrica de Gas, se podría llegar a un consenso", afirmó. Así, el edil habla de comprar o "llegar a un acuerdo de usos compartidos". Fuentes municipales aseguran que "no se descarta nada, salvo la inacción". El gobierno de Alfredo Canteli no prevé "incumplir una de las principales promesas del Alcalde durante la campaña". Las opciones más ambiciosas, y, por lo tanto, más costosas para las arcas públicas, pueden ser más accesibles si, finalmente, se elimina el techo de gasto, tal y como anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), el pasado septiembre.

Mientras que desde el Ayuntamiento aseguran que EDP ya se encuentra "focalizada y comprometida con la descontaminación de los terrenos", la empresa es más hermética. Desde la eléctrica dicen que su voluntad es llegar "a un consenso" y desbloquear la situación, pero, al mismo tiempo, reclaman "prudencia" ante un tema "delicado". Diversas fuentes municipales van un poco más allá y aseguran que ambas partes quieren "reintegrar el espacio en la ciudad" y hacerlo "cuanto antes".

Las palabras de Cuesta sobre el posible interés de la empresa en alguno de los equipamientos con los que cuenta la antigua fábrica tienen que ver con los usos que el Consistorio quiere dar a los terrenos. De consumarse un acuerdo, el Ayuntamiento quiere convertirlos en espacio multiusos. Al contrario de lo que pretendía el tripartito, que era dedicarlos íntegramente a iniciativas culturales, el actual gobierno quiere que estas convivan con usos "empresariales".

Cuesta reconoce que Oviedo está falto de suelo empresarial de calidad y apunta que tanto la Fábrica de Gas como La Vega pueden ser claves. "Y no solo para atraer grandes multinacionales, sino también para dar soporte a proyectos que nacen aquí y que se tienen que ir por una falta de infraestructura", lamenta el concejal.

El traspaso de la antigua Fábrica de Gas al patrimonio municipal sería la segunda fase del plan que el gobierno local tiene para el casco antiguo de la ciudad. El primero se dio con el desbloqueo de la reforma de la muralla. Ya con el inicio de los trabajos en el cercado medieval encarrilado, el Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra con la Fábrica de Gas. Y tras esta, como ya han reiterado desde el Consistorio en varias ocasiones, tendrá lugar la peatonalización de la calle Paraíso. La intención del Ayuntamiento para esta zona de Oviedo consiste en un plan conjunto para convertir el Antiguo en un "punto de apoyo" de la reactivación económica de la ciudad.

Si, finalmente, las negociaciones llegasen a buen puerto, se pondría fin a un problema arrastrado durante décadas, y el recinto fabril delimitado por las calles Paraíso, Azcárraga y Postigo pasaría a manos municipales. Algo que no lograron ni el plan de Francisco Pol, ni las movilizaciones de SOS Cultura de hace una década, ni tampoco el plan especial diseñado por César Portela o el intento de compra del tripartito.