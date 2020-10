Piden un año de cárcel para tres acusados del fraude electoral en la lista de Ganemos Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de tres acusados de falsificar la firma de dos personas para incluirlas en las listas de Ganemos Oviedo para las elecciones municipales de mayo de 2019.

El Ministerio Fiscal sostiene que, en abril de 2019, dos personas entregaran sus datos personales y DNI (una copia de los mismos) a un conocido, supuestamente para poder apoyar a una asociación benéfica que presidía su madre y que quería tener voz y voto en el Ayuntamiento de Oviedo, para lo que necesitaba de un número determinado de impulsores. Los dos afectados dieron sus datos personales a través de WhatsApp. Ambos creían que los acusados (madre e hijo) utilizarían sus datos para apoyar a dicha asociación benéfica.

Sin embargo sus nombres acabaron incluidos en la lista de candidatos del partido político Ganemos Oviedo, presentados por el tercer imputado ante la Junta Electoral de zona. Junto a esa lista se aportó fotocopia simple y declaración jurada de aceptación a su inclusión de cada candidato. Entre esa documentación estaba la declaración jurada de ambos denunciantes, siendo una la candidata número 8, y el otro el candidato número 20. Esas declaraciones aceptaban su inclusión en las listas electorales para el municipio de Oviedo, documentos que no se corresponden con la realidad, según sostiene la Fiscalía, ya que ambos no habían firmado dicha documentación y no habían consentido su inclusión como candidatos. La firma la había realizado la acusada 1, todo ello en connivencia con los otros dos acusados.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial y por ello solicita que se condene a cada acusado a 1 año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 7 meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Abono de las costas procesales.

La vista oral está señalada para mañana, 21 de octubre de 2020, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo.