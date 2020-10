Medio centenar de jóvenes, en su mayoría varones, de entre 18 y 30 años, marchó por las calles de Oviedo en la noche del lunes al martes al grito de "Asturias en pie de guerra, contra el toque de queda". Se hacen llamar "La Resistencia", convocaron a través de las redes sociales aunque recelan del control al que les someten estas tecnologías y han protagonizado uno de los primeros conatos de revuelta popular en España a cuento del covid, junto a otros sucesos registrados en Barcelona o Valladolid y tras los disturbios que llevan recorriendo Italia estos últimos días por las medidas de restricción de movimientos para contener el virus.

La protesta en Oviedo empezó con una quedada en el Parque de Invierno a las 22.30 horas, una marcha hasta la sede del gobierno regional y se disolvió por las calles del casco viejo a las doce de la noche, bordeando los límites del nuevo toque de queda regional. Según su versión, pese a no ser una manifestación autorizada - "nos parece el colmo que se legalice y se acote un derecho constitucional", argumentan- explicaron a la Policía nacional que no iban a vandalizar y ellos les dieron su palabra de no identificarlos y dejarlos marchar a casa. En los vídeos que recorrieron ayer las redes sociales se ve a los coches de la nacional escoltándolos, aunque testigos presenciales afirman que los agentes intentaron identificarlos al disgregarse el grupo.

Luis David Fernández, un veinteañero residente en Oviedo, daba ayer la cara en nombre del grupo como portavoz improvisado y con la seguridad de que no tienen que "esconderse" porque no han hecho "nada malo". Pese a muchos comentarios en sentido contrario, afirma que no están ligados a ninguna ideología, ni extrema derecha ni extrema izquierda: "Tenemos diversas formas de pensar, sexualidades o religiones, nos une estar en contra de estas medidas restrictivas y concienciar de que el camino es la protesta, no ponerlo en las redes y no hacer nada". Entienden, dice, el porqué de las medidas para frenar el virus, pero oponen otra receta: "Medidas sanitarias para el personal de riesgo sí, pero la gente que está en edad de producir y tienen sus negocios les están destruyendo su forma de ganarse la vida; si anteponemos la salud y dejamos de lado la economía va a derivar en un problema social y generar muertes".

Capucha y canciones de trap, niegan, sin embargo, una estética propia o símbolos que les "desprestigien". "Somos la alternativa al odio. Hay mucha gente cansada que se quiere sumar, gente que ve su vida abocada a la ruina, porque esto va para abajo y no hay dios que le ponga freno".